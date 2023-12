Spis treści:

Co to jest UPS?

UPS, czyli inaczej zasilacz awaryjny to urządzenie, którego zadaniem jest podtrzymać dostarczanie energii elektrycznej do urządzeń. Może zdarzyć się tak, że podczas pracy przy komputerze, dostawa prądu zostanie przerwana. Awaria sieci, skok napięcia, to wszystko spowoduje, że urządzenie elektryczne się wyłączy. Jak uniknąć sytuacji, na którą nie mamy żadnego wpływu?

W tym wypadku niezbędny okaże się dobry zasilacz awaryjny. Rolą UPS jest utrzymanie zasilania w urządzeniach elektrycznych, z których korzystamy. Może to być np. wspomniany komputer, na którym opracowujemy ważne dokumenty lub arkusze, czy urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności choćby w sklepie. Dodatkowy zasilacz pomoże nam zapisać wszystkie najważniejsze dokumenty i nie stracić ich bezpowrotnie. Poza tym pomoże uchronić komputer przed ewentualną awarią wynikającą ze skoku napięcia.

Jak działa zasilacz awaryjny?

Skrót UPS pochodzi od nazwy uninterruptible power supply, czyli nieprzerwanej dostawy energii. Działanie urządzenia jest proste i sama nazwa tłumaczy to wystarczająco. Korzystając z takiego zasilacza, nie musimy obawiać się przerwy w dostawie prądu z sieci. W przypadku jej awarii lub groźnego skoku czy spadku napięcia, rolę jednostki zasilającej przejmie nasz zewnętrzny zasilacz dodatkowy.

Zasilacz awaryjny – co to jest?

W mgnieniu oka zasilanie naszego podłączonego urządzenia zostanie przeniesione na UPS, a my nie stracimy prądu. Tym samym sprzęt się nie uszkodzi, ani też nie wyłączy na skutek jego braku. Choć zasilacz awaryjny nie musi oferować wielu godzin energii, to nawet kilka minut może wystarczyć. W tym czasie zapiszemy pliki, czy przygotujemy sprzęt elektroniczny to właściwego, bezpiecznego wyłączenia.

Jak skorzystać z zasilacza awaryjnego? Dobry UPS nie musi być wielkim, nieporęcznym urządzeniem. Dla przykładu, w ofercie firmy Newell znajdziemy modele, które bez trudu zmieszczą się na biurku. W ten sposób nie zabierzemy sobie cennego miejsca. Do naładowanego zasilacza awaryjnego podłączamy nasz sprzęt i to tyle. W ten sposób zabezpieczymy komputer, serwer, router czy inny sprzęt elektroniczny.

Dobry UPS – 3 modele od Newell

Firma Newell wypuściła na rynek 3 ciekawe modele zasilaczy awaryjnych o różnych mocach. Dzięki temu każdy może dobrać urządzenie idealnie dopasowane do jego potrzeb. Jak potwierdza producent, są one wyposażone w najważniejsze funkcje, dzięki którym brak prądu nie będzie wiązać się z przykrymi konsekwencjami.

W ofercie znajdziemy modele UPS Newell Force LI-600, 1000 i 1500. Jakie są najważniejsze cechy zasilaczy od tej firmy?

Automatyczna stabilizacja napięcia

Stworzone z myślą o komputerach, monitorach itp.

Krótki czas przełączenia zasilania (kilka milisekund)

Podświetlane ekrany umożliwiające kontrolę pracy

Poręczny rozmiar i elegancki design, idealne do domu lub biura

Oprogramowanie monitorujące

Technologia line-interactive

UPS od Newell

Zasilacz awaryjny UPS Newell Force LI-600

Pierwszy z prezentowanych zasilaczy to model Force LI-600, który pozwoli nam uchronić sprzęt elektryczny przed brakiem prądu. To urządzenie posiada dwa niezależne gniazdka, a łącznie możemy do niego podpiąć sprzęt o mocy nieprzekraczającej 360 W. Choć jest najmniejszy z całej trójki, to bez problemu i błyskawicznie poradzi sobie z przełączeniem zasilania czy skaczącym napięciem.

UPS Newell Force LI-600

Ważną zaletą modelu Force LI-600 jest szybki czas reakcji na niepokojące zmiany. Ten nie przekracza 4-6 milisekund, dzięki czemu niemal od razu problem z prądem zostanie rozwiązany. Urządzenie możemy śmiało wykorzystać w domu czy biurze, poradzi sobie z używanym sprzętem komputerowym. W obsłudze pomoże oprogramowanie (dołączane do zestawu) i instrukcja, a także podświetlany ekran.

Najważniejsze cechy produktu:

360 W mocy i 600 VA mocy pozornej

2 niezależne gniazdka

kompaktowe wymiary (30,5 x 8,5 x 14,1 cm)

wbudowany akumulator VRLA 12 V – 7 Ah

czas przełączenia na zasilanie akumulatorowe – od 4 do 6 ms

czas podtrzymania urządzeń wynoszący nawet 20 min (zależy od obciążenia)

zakres napięcia wejściowego: 165 – 275 VAC + 5 VAC

zakres napięcia wyjściowego: 198 – 242 VAC + 5 VAC

czas ładowania: 3-6 h (do 90% pojemności)

wymiary: 305 x 85 x 141 mm, 4,9 kg wagi

Warto zaznaczyć, że model jest wyposażony w 2 gniazda Schuko, 1 port USB-B, 2 porty RJ-45, a podczas pracy generuje średnio hałas mniejszy niż 45 dB.

UPS Newell Force LI-1000 – zasilacz średni

Drugim modelem z oferty firmy Newell jest Force LI-1000, czyli średni przedstawiciel nowej grupy produktów. W tym wypadku ponownie mamy do czynienia z szeregiem technologii mających na celu zabezpieczenie naszego sprzętu elektronicznego (w tym komputerów) przed ewentualną przerwą w dostawie prądu, czy skokami napięcia.

UPS Newell Force LI-1000 – zasilacz średni

Mowa jednak o urządzeniu większym, czyli posiadającym zdecydowanie większe możliwości. Sprzęt o wadze 5,8 kg pozwoli na podłączenie jednocześnie sprzętu o łącznej mocy do 500 W przy pomocy dwóch gniazdek. Na obudowie nie zabrakło kolorowego wyświetlacza, a całości dopełnia zastosowanie technologii pozwalającej na szybki czas reakcji na wszelkie zmiany w parametrach zasilania.

Najważniejsze cechy produktu:

500 W mocy i 1000 VA mocy pozornej

2 niezależne gniazdka

kompaktowe wymiary (30,5 x 8,5 x 14,1 cm)

wbudowany akumulator VRLA 12 V – 9 Ah

czas przełączenia: zazwyczaj od 4 do 6 ms (maks. 10 ms)

zapewnia dodatkowy czas na wyłączenie sprzętów elektronicznych w przypadku wystąpienia awarii sieci

zakres napięcia wejściowego: 165 – 275 VAC + 5 VAC

zakres napięcia wyjściowego: 198 – 242 VAC + 5 VAC

czas ładowania: 4-6 h (do 90% pojemności)

wymiary: 305 x 85 x 141 mm, 5,8 kg wagi

W tym wypadku otrzymujemy identyczny zestaw portów, większa jest jednak pojemność, wymiary. Zmianie ulega też czas przełączenia — w tym wypadku możliwe jest dokonanie go nawet w ciągu 2 ms. Poza tym takie parametry jak zakres napięcia wejściowego wyjściowego czy zabezpieczenia pozostają takie same.

Zasilacz awaryjny UPS Newell Force LI-1500

Na koniec został największy model z oferty, czyli Newell Force LI-1500. W tym wypadku mamy do czynienia z urządzeniem maksymalnie dopieszczonym również pod kątem dodatkowych funkcjonalności. Jedną z najważniejszych jest z pewnością dodatkowe gniazdko, do którego możemy podłączyć nasze urządzenie. Łącznie są aż 3, choć to nie koniec zalet. Nadal mamy do czynienia z szeregiem zabezpieczeń, przystępną obsługą i relatywnie niewielkim rozmiarem.

Zasilacz awaryjny UPS Newell Force LI-1500

Czy ten model może nas zaskoczyć względem poprzednich? Niekoniecznie. To po prostu bardzo rzetelne kontynuowanie serii urządzeń, a te w tym wypadku zapewnia nam jeszcze więcej.

Najważniejsze cechy produktu:

900 W mocy i 1500 VA mocy pozornej

3 niezależne gniazdka

wymiary 34,5 x 12,2 x 19,2 cm, 10,6 kg

2 wbudowane akumulatory VRLA 12 V – 9 Ah

czas przełączenia na zasilanie akumulatorowe – od 4 do 6 ms

zapewnia dodatkowy czas na wyłączenie sprzętów elektronicznych w przypadku wystąpienia awarii sieci

zakres napięcia wejściowego: 165 – 275 VAC + 5 VAC

zakres napięcia wyjściowego: 198 – 242 V AC

czas ładowania: 4-6 h (do 90% pojemności)

czas przełączenia: zazwyczaj od 4 do 6 ms (maks. 10 ms)

Nie da się ukryć, że w tym wypadku mamy do czynienia z największą konstrukcją. Z jednej strony otrzymujemy podobny zestaw złącz i 3 gniazdka, a także dwa akumulatory, idzie to jednak w parze z większymi rozmiarami. Na pewno dużą różnicę robi w tym wypadku waga przekraczająca 10 kilogramów. W dalszym ciągu jest to jednak sprzęt nadający się do postawienia na biurku czy półce.

Technologia line-interactive – o co chodzi?

Ciekawą rzeczą jest zastosowanie technologii line-interactive we wszystkich prezentowanych modelach firmy Newell. Co to oznacza? Technologia ta odpowiada odpowiednią pracę urządzenia, która jest na bieżąco dostosowywana do warunków. UPS od Newell to konstrukcje offline wzbogacone o przetwornik napięcia, dzięki czemu urządzenie pozostaje zawsze włączone.

W przypadku pobierania prądu z sieci, awaryjny zasilacz dba o stabilizację napięcia i pozwala uniknąć skoków. Gdy prądu z sieci zabraknie, automatycznie i bardzo sprawnie przełącza się w tryb zasilania, dzięki czemu przetwarza prąd stały w zmienny i gwarantuje zasilanie naszym urządzeniom.

Po co mi UPS?

Warto pamiętać, że zasilacz UPS przydaje się nie tylko w czasie awarii dostawy prądu. To urządzenie, które uchroni nasz sprzęt elektroniczny przed skokami i spadkami napięcia. Prąd może płynąć cały czas gdy nic nie wskazuje na awarię. W rzeczywistości zmiany napięcia mogą okazać się zabójcze dla naszej elektroniki. Nie chcemy przecież, aby komputer czy monitor uszkodziły się na skutek takiego zdarzenia.

Poza tym oczywistą zaletą UPS jest możliwość kontynuowania pracy na komputerze nawet po odcięciu zasilania. To daje nam cenne minuty na zapisanie efektów naszej pracy, czy po prostu właściwe wyłączenie komputera. Nagły brak prądu automatycznie wyłączy sprzęt, co może negatywnie wpłynąć na jego pracę, a nawet spowodować awarię systemu operacyjnego, lub podzespołów maszyny.

Czy warto kupić zasilacz awaryjny?

UPS, czyli zasilacz awaryjny to urządzenie bezwzględnie godne zakupu. To trochę tak jak z robieniem kopii zapasowych. Nie uznajemy ich za potrzebne do momentu, w których koniecznie ich potrzebujemy. Mając to na uwadze warto zaopatrzyć się w dobry UPS, który pozwoli nam uratować sytuację, gdy zabraknie prądu, a o to w dzisiejszych czasach wcale nie jest trudno.

Źródło: Materiał powstał we współpracy z marką Newell.