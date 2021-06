Phil Spencer rozwiewa wątpliwości. Nie wtopicie pieniędzy, kupując teraz Xbox Series

Phil Spencer poinformował, że obecnie jego firma nie przewiduje w najbliższym czasie wydania nowego modelu Xbox Series X|S. W związku z tym gracze z całego świata nie powinni mieć obaw przed zakupem konsoli Microsoftu.

Podczas 500 odcinka Unlocked dyrektor działu Gaming w Microsoft podzielił się wizją firmy dotyczącą dalszej dystrybucji konsol Xbox. Phil Spencer rozwiał wszelkie wątpliwości osób, które rozważają zakup nowej maszyny do grania, a boją się, że zaraz wyjdzie kolejny, ulepszony model.

Nie ma nic, co wyjdzie w przyszłym roku, co sprawi, że poczujesz się jak „och, powinienem był poczekać”. (…) Nie musimy robić sprzętu tylko po to, by go robić. Chcemy robić sprzęt, by faktycznie dawał nowe możliwości.

– poinformował Phil Spencer w 500 odcinku Unlocked