Lodówka Xbox Series X trafiła oficjalnie do DiRT 5

Do DiRT 5 zawitała znana z memów lodówka Xbox Series X. Gracze wyścigowej produkcji mogą pobrać specjalny pakiet zawartości.

Żarty z kształtu nowych konsol Xbox towarzyszą nam już od czasu ich pierwszych prezentacji. Co więcej, memy przeniknęły do rzeczywistości i konsolowa lodówka faktycznie powstała. Jakby tego było mało, żart pojawił się także w jednej z gier wyścigowych w formie DLC.

Do DiRT 5 trafiła paczka zawartości nazwana Power Your Memes. Wprowadza ona do gry lodówkę w kształcie XSX oraz specjalne malowania do poszczególnych samochodów. Pakiet może odebrać za darmo każdy subskrybent Xbox Game Pass Ultimate na PC i konsolach.

Pakiet Power Your Memes wprowadza niesławną lodówkę Xbox Series X, ujawnioną po raz pierwszy w październiku zeszłego roku, do naszej śmiałej i odważnej gry o wyścigach terenowych. Lodówka zostanie dodana do DIRT 5 Playgrounds, naszego trybu tworzenia niestandardowych aren. (…). Oprócz lodówki XSX, pakiet Power Your Memes zawiera trzy nowe, ekskluzywne motywy – po jednym dla BMW M2 Competition, Sodicars Racing BV6 oraz Jimco Unlimited Class 1. Stylizacja BMW M2 zawiera logo Xbox i szablon kontrolera Xbox w czarno-biało-zielonej kolorystyce. – czytamy na stronie DiRT 5

Jeśli subskrybujecie Game Passa i chcecie przetestować zabawne DLC, możecie już pobrać pakiet Power Your Memes. Wyścigi wokół lodówki dla graczy brzmią jak całkiem niezła zabawa.