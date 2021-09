Xbox Series X to Święty Graal w Polsce. Nie kupisz konsoli za rozsądną cenę

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Wydawało się, że to PS5 w Polsce mierzy się z ogromnym problemem dostępności konsol w elektromarketach. W ostatnim czasie z next-genami PlayStation jest zdecydowanie lepiej, jednak obecnie to Xbox Series X jest towarem deficytowym.

W ostatnim czasie po prostu nie w sposób znaleźć najsilniejszej konsoli Microsoftu w rekomendowanej cenie. Takie egzemplarze dosłownie wyparowały z cyfrowych półek sklepowych. W zasadzie w sieci można natrafić jedynie na oferty powyżej 3 000 zł, często nawet za zdecydowanie więcej.

Nie jest możliwym również zakupić sprzęt poprzez ofertę Xbox All Access, w której ramach można nabyć XSX dzięki zakupowi na 24 raty. Wtedy comiesięczna opłata wynosi 148 zł. Wraz z konsolą dostaje się również dostęp do Xbox Game Pass Ultimate.

Choć mogłoby się wydawać, że obecnie w Polsce jest więcej miłośników PlayStation, omawiana w tekście sytuacja pokazuje, że spore zainteresowanie Xbox Series X również ma miejsce w naszym kraju. Warto też wspomnieć, że Xbox Series S raczej nie miewa podobnych problemów. Ten model można znaleźć bez większych przeszkód za przyzwoitą cenę.

Jeśli planujecie w najbliższym czasie zakupić XSX, zachęcam do aktywnego śledzenia Działu Promocji. W momencie, gdy odnajdziemy dla Was najlepsze oferty, na pewno Was o tym poinformujemy właśnie za pośrednictwem naszej podstrony.