Xbox Series S zdaniem deweloperów zahamuje rozwój gier. Twórcy uważają, że Microsoft popełniło ogromny błąd wydając słabszy wariant konsoli.

Nowe konsole reklamowane są głównie ogromną mocą. Producenci sprzętu chwalą się dobrą wydajnością nowych systemów, choć nieco bardziej sceptyczni w tej kwestii są twórcy gier.

David Cage – znany deweloper z Quantic Dream – stwierdził, że Xbox Series S stwarza liczne problemy dla twórców gier wideo. Wypowiedź pojawiła się w wywiadzie dla WCCFTech.

Wielu twórców woli konsole od komputerów, bo konsola posiada jeden zestaw komponentów, kiedy komputery mają ogrom konfiguracji, kart graficznych, sterowników, kontrolerów i tak dalej, co czyni proces produkcji skomplikowanym

Kiedy producent oferuje dwie różne konsole o innej specyfikacji, to istnieje duża szansa na to, że deweloperzy skupią się na tej słabszej tak, aby uniknąć wypuszczania dwóch wersji (gry – przyp. red.). Przyznam, że nie jestem fanem takiego stanu rzeczy. Myślę, że to mylące dla twórców, ale też samych graczy i choć rozumiem komercyjne pobudki tej decyzji, to wciąż myślę, że ta sytuacja jest problematyczna.

~David Cage