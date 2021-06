Microsoft dostarczy graczom z Xbox One next-genowe gry. Wszystko dzięki jednej z technologii firmy

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Microsoft potwierdził, że gracze z Xbox One będą mogli ograć next-genowe tytuły. Wszystko za sprawą jednej z technologii giganta z Redmond.

Na tegorocznych targach E3 zobaczyliśmy wiele ciekawych zapowiedzi. Wygląda jednak na to, że Microsoft i tak nie dał rady ogłosić wszystkiego. Firma opublikowała wpis, w którym zdradza między innymi, że zamierza nadal mocno wspierać swoją starszą konsolę.

Oczywiście nie chodzi tu o wydawanie next-genowych produkcji w wersjach pudełkowych i cyfrowych. No, przynajmniej nie tak, jakbyśmy to sobie wyobrażali. Microsoft chce udostępniać gry z nowej generacji na Xbox One poprzez technologię xCloud. Ma ona funkcjonować na konsoli tak, jak na urządzeniach mobilnych i w przeglądarce.

Dla milionów osób, które dziś grają na konsolach Xbox One, nie możemy się doczekać udostępnienia informacji o tym, jak przeniesiemy wiele gier nowej generacji, takich jak Microsoft Flight Simulator, na Wasze konsolę za pośrednictwem Xbox Cloud Gaming, tak jak robimy to w przypadku urządzeń mobilnych, tabletów i przeglądarek. – czytamy we wpisie Microsoftu

Na więcej szczegółów odnośnie tej nowości musimy poczekać. Niemniej podejrzewam, że zapowiedź ujrzymy w nadchodzących miesiącach.

Taka postawa zasługuje na sporą pochwałę. Wspieranie starszej konsoli nawet przez chmurę to bardzo miły gest skierowany do posiadaczy XOne. Przy okazji poniekąd pomoże to graczom, którzy mają problem z zakupem Xbox Series X lub S. Zobaczymy, czy xCloud dobrze się sprawdzi w takiej formie.