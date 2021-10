Xbox ma otrzymać wielką, bardzo nietypową grę. To byłaby rewolucja lub spora wtopa

Branżowi informatorzy donoszą, że Xbox przygotowuje bardzo niecodzienną produkcję MMO. Za grę rzekomo odpowiada studio Mainframe.

Niecodzienną, bo zagramy w nią nie tylko na konsoli i PC, ale także na smartfonach i nie będzie to jedynie kwestią preferencji – informuje Jeff Grubb na łamach GamesBeat. W grze będziemy wykonywać różne zadania standardowe dla gatunku MMO, choć z pewnym urozmaiceniem. Wybrane aktywności będą łatwiejsze do zaliczenia na ekranie smartfona lub telewizora i komputera. Złożoność mechanik ma skalować się zależnie od wybranego od nas urządzenia. Twórcy chcą sprawić, aby gracz – przykładowo – zbierał surowce z poziomu swojego smartfona, a grając na komputerze angażował się w wymagające rajdy na bossów.

Efekt ten ma udać się osiągnąć przez fakt, że gra będzie całkowicie bazowana na technologii rozgrywki w chmurze. Oznacza to, że nie pobierzemy żadnych plików i tytuł zadziała tak samo dobrze niezależnie od posiadanego przez nas urządzenia. Jedynym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie gry byłaby wówczas prędkość naszego łącza. Całość brzmi ciekawie, ale równie wiele tu potencjału, co możliwych problemów.

Tytuł podobno nosi nazwę kodową Pax Dei, jednak najpewniej ulegnie ona zmianie przy okazji większej zapowiedzi. Studio Mainframe faktycznie pracuje nad grą MMO bazującą na chmurze, ale do teraz nie znaliśmy jej szczegółów i nie wiedzieliśmy, że powstaje ona tylko i wyłącznie na platformy Xbox. Nie zdziwię się, jeśli Pax Dei skorzysta z serwerów xCloud.

Jeff Grubb to wiarygodne źródło przecieków. Co więcej, takimi samymi doniesieniami podzielił się inny znany informator, Jez Corden. Choć powyższe doniesienia to nadal plotki, brzmią one bardzo prawdopodobnie.