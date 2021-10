Na Xbox zagramy w ekskluzywne gry z PC. W katalogu ponad 1 000 tytułów

Posiadacze Xbox mają powód do radości – na konsoli odpalimy teraz ponad 1000 gier dostępnych do tej pory wyłącznie na PC. Wszystko dzięki GeForce Now.

Xbox One, a także XSX|S dostały funkcję, dzięki której dopełnia się fuzja konsol z „pecetami”.

Gry z PC na Xbox

Dziś praktycznie każda gra, która ukazuje się na platformach Xbox’a, wychodzi również na PC. Niestety, tej zasady nie da się odwrócić – na PC wciąż ukazuje się od groma tytułów, które raczej nigdy nie pojawią się na konsolach.

Wszystko się zmieniło za sprawą niedawnej aktualizacji do maszyn z rodziny Xbox. Microsoft wypuścił bowiem łatkę dodającą możliwość uruchomienia przeglądarki Edge. Dzisiejszy patch od Nvidii wprowadził kompatybilność usługi GeForce Now właśnie z tą samą przeglądarką Edge. Oznacza to, że za pośrednictwem aplikacji uruchomimy GeForce Now wraz z pełnym katalogiem gier typowo „pecetowych”. Kto by się spodziewał, że w końcu dostaniemy takiego League of Legends na konsole.

Warto podkreślić, że sama usługa jest darmowa, o ile ograniczamy się tylko do godzinnej sesji streamowania gier. W jej ramach na Xbox’ie odpalimy takie tytuły jak wspomniane wcześniej League of Legends, DOTA 2, a także Counter-Strike: Global Offensive z możliwością użycia myszki i klawiatury. Tak, Nvidia zadbała o wszystko.

You can now play Steam PC games on an Xbox with Nvidia’s GeForce Now. Here's a quick look at how it all works. Details here: https://t.co/EMGX0HRxcT pic.twitter.com/G6YcloBubM — Tom Warren (@tomwarren) October 25, 2021

Wystarczy wyłącznie uruchomić usługę GFN w Edge na naszej konsoli i voilà! Wszystko działa. No, prawie, bo wciąż istotne są tutaj ograniczenia typowe dla streamowania gier. Doświadczymy opóźnienia, lagów i czasami artefaktów w obrazie. Niemniej jest to aktualnie najlepszy sposób na to, aby zagrać na konsoli w gry z PC.

Swoją drogą sam Phil Spencer mówił niedawno o chęci pełnego przeniesienia gier z „blaszaków” na konsole za sprawą usługi xCloud. Problem w tym, że na razie MS milczy w tej sprawie, więc na dalsze szczegóły pewnie przyjdzie nam trochę poczekać.