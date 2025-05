Najpopularniejsze RPG 2025 roku w Xbox Game Pass. Nie ma nawet konkurencji

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered okazało się najpopularniejszą grą RPG w Xbox Game Pass 2025 roku. Jak na razie, bo przecież mamy jeszcze ponad pół roku do końca.

Choć od premiery oryginału minęło już niemal 20 lat, odświeżona wersja Obliviona pokazała, że klasyka wciąż potrafi przyciągać tłumy. Według danych opartych na aktywnościach graczy, to właśnie ten tytuł zdobył pierwsze miejsce w kategorii RPG-ów dostępnych w Xbox Game Pass. I to w czasie, w którym pojawiło się wiele nowych gier, w tym kilka naprawdę ważnych premier.

Przeczytaj naszą recenzję zremasterowanego Obliviona!

Xbox Game Pass remasterem Obliviona stoi

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered był najchętniej ogrywanym RPG w Xbox Game Pass w kwietniu 2025 roku. Według danych serwisu TrueAchievements, remaster klasycznego tytułu od Bethesdy miał aż o 153,4% więcej aktywnych graczy niż druga na liście gra – Clair Obscur: Expedition 33.

To spora różnica, szczególnie że Clair Obscur to nowa, dobrze oceniana marka, która również zebrała niemałe zainteresowanie. Jej przewaga nad trzecim w zestawieniu Crime Scene Cleaner wyniosła 88,7%, co tylko podkreśla, jak silne było otwarcie tego tytułu. Mimo to, właśnie Oblivion – gra mająca już kilkanaście lat, choć w odświeżonej wersji – zdominowała statystyki.

Raport TrueAchievements opiera się na danych zebranych z aktywności użytkowników w usłudze Game Pass. Wskazuje on, że za Oblivionem i Clair Obscur uplasowały się kolejno: Crime Scene Cleaner, South of Midnight oraz Blue Prince. Między dwoma ostatnimi różnice były niewielkie – zaledwie 0,4%. Później nastąpił już większy spadek zainteresowania kolejnymi pozycjami.

Źródło: TrueAchievements