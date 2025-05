Xbox Game Pass z ponad 50 nowymi grami! Microsoft prezentuje Retro Classics

Microsoft nie bierze jeńców. Amerykańska korporacja potwierdziła właśnie dodanie ponad 50 gier retro do oferty Xbox Game Pass.

Nieco wcześniej informowaliśmy Was o oficjalnej ofercie Xbox Game Pass na pozostałe dni bieżącego miesiąca (i kilka pierwszych dni czerwca). W ramach przypomnienia, posiadacze aktywnego abonamentu będą mogli pod koniec maja zagrać między innymi w jedną z najlepszych gier RPG z ubiegłego roku. Inna nowość powinna z kolei ucieszyć miłośników symulatorów! Okazuje się jednak, że to nie koniec nowości od Microsoftu.

Zaznaczamy, że pierwszy produkt z powyższej listy, czyli 1-miesięczny abonament Game Pass Ultimate, nie jest kumulatywny; może być wykorzystany tylko na kontach bez aktywnej subskrypcji Game Pass Ultimate.

Microsoft ogłasza Retro Classics w Xbox Game Pass

Amerykańska korporacja oficjalnie ujawniła inicjatywę pod nazwą Retro Classics. Jest to efekt współpracy Xboksa z firmą Antstream w celu wprowadzenia przywróconych klasycznych tytułów Activision z lat 80. i 90. Kolejna świetna wiadomość jest też taka, że dostęp do Retro Classics posiadają wszyscy subskrybenci, niezależnie od wariantu abonamentu. Warto zaznaczyć, że nie jest to zwyczajna emulacja.

Kolekcję zintegrowano z nowoczesnymi funkcjami Xbox. Możemy więc grać na konsoli, w aplikacji Xbox na PC, a także streamować gry w chmurze na Smart TV LG i Samsung, Amazon Fire TV oraz Meta Quest. Dzięki temu klasyki są dostępne praktycznie wszędzie, gdzie jest równocześnie dostęp do Game Passa.

Jeśli zaś chodzi o same gry, wśród udostępnionych tytułów znajdziemy między innymi Commando, Grand Prix, Kaboom!, Mech Warrior 2: 31st Century Combat czy Pułapka!. Do tego dochodzą dodatkowe gry od Blizzard Entertainment “i nie tylko”. Retro Classics ma być regularnie powiększane o kolejne gry Activision i Blizzard, docelowo przekraczając 100 tytułów. Wszystko to w ramach jednej subskrypcji!

Źródło: Xbox Wire