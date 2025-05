To już dziś! W abonamencie Xbox Game Pass zadebiutowała szalenie wyczekiwana premiera. Mowa oczywiście o DOOM: The Dark Ages. To produkcja, dla której warto posiadać dostęp do usługi Microsoftu.

DOOM: The Dark Ages – wielka premiera w Xbox Game Pass

DOOM: The Dark Ages to najnowsza odsłona kultowej serii FPS od id Software, która przenosi graczy w mroczne realia średniowiecza, oferując unikalne połączenie brutalnej akcji i gotyckiego klimatu. Jako prequel do DOOM (2016) i DOOM Eternal, gra ukazuje początki legendy DOOM Slayera, rzucając go w wir wojny z piekielnymi hordami w świecie pełnym zamków, ruin i przerażających bestii. Nowe elementy rozgrywki, takie jak walka wręcz z wykorzystaniem tarczy i mechaniki parowania, wprowadzają świeże podejście do znanej formuły, zachowując jednocześnie intensywność i dynamikę charakterystyczną dla serii.

Gra zadebiutowała dzisiaj, 15 maja 2025 roku na platformach Xbox Series X|S, PlayStation 5 oraz PC, a także jest dostępna w ramach subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass. Dla entuzjastów przygotowano różne edycje, w tym Premium Edition z dodatkowymi materiałami cyfrowymi oraz kolekcjonerską wersję zawierającą figurkę DOOM Slayera. DOOM: The Dark Ages to nie tylko powrót do korzeni serii, ale także odważny krok w nowym kierunku, łączący klasyczną rozgrywkę z nowatorskimi rozwiązaniami, które z pewnością przypadną do gustu zarówno weteranom, jak i nowym graczom.

Kto z was już ogrywa nowego DOOMa?

Źródło: Xbox