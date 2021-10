Do Xbox Game Pass zmierzają kolejne hity. Znamy listę nowości na październik

Xbox Game Pass dostanie w tym miesiącu kolejny zestaw gier. Subskrybenci będą mogli zagrać w wielkie hity pokroju Age of Empires IV, ale też mniejsze, ale równie ciepło przyjęte produkcje.

Xbox Game Pass wzbogaca się o kolejne gry. Pod koniec października lepiej zarezerwować sobie chwilę wolnego.

Hity mniejsze i większe w Xbox Game Pass w październiku

Jedna z najpopularniejszych gamingowych subskrypcji doczeka się nowości w październiku. Xbox Game Pass wzbogaci się o kolejne pozycje, obok których ciężko przejść obojętnie. A już na pewno, jeżeli jesteście fanami strategii, bijatyk lub ciekawych gier niezależnych.

Z bloga Xbox Wire dowiadujemy się, że październik nie jest może usłany samymi hitami AAA, ale i tak jest naprawdę ciekawie.

Pełna lista nowości w Xbox Game Pass w październiku 2021 roku:

Into the Pit (konsole, chmura i PC) – dostępne już teraz;

Outriders (PC) – dostępne już teraz;

Dragon Ball FighterZ (konsole i chmura) – 21 października;

Echo Generation (konsole, chmura, PC) – 21 października;

Everspace 2 (Xbox Game Preview – PC) – 21 października;

Age of Empires IV (PC) – 28 października;

Alan Wake’s American Nightmare (konsole, PC) – 28 października;

Backbone (konsole) – 28 października;

Bassmaster Fishing 2022 (chmura, konsole, PC) – 28 października;

Nongunz: Doppleganger Edition (chmura, konsole, PC) – 28 października;

The Forgotten City (chmura, konsole, PC) – 28 października.

Trochę tego jest. Nie da się ukryć, że fani strategii z pewnością ucieszą się na Age of Empires IV. Oprócz tego Dragon Ball FighterZ dla fanów bijatyk (gra została naprawdę ciepło przyjęta) i polskie Outriders, jeżeli macie ochotę trochę postrzelać. Aż chciałoby się rzec – dla każdego coś dobrego.

Alan Wake American Nightmare jest naprawdę udaną formułą Alana Wake’a, jednak w wersji bardziej shooterowej – ci, którzy właśnie skończyli zremasterowaną „jedynkę”, mają więc świetny pretekst do zapoznania się i z tym tytułem. No i naprawdę zaskakująco dobrze oceniane The Forgotten City, czyli gra, która swoje początki zawdzięcza modowi do Skyrima.

Przy okazji Microsoft przypomina, że dostępne już gry doczekały się nowych, istotnych aktualizacji i dodatków. W Halo: The Master Chief Collection rozpoczął się już 8. sezon, a Minecraft dostał swego rodzaju halloweenową aktualizację The Spooky Gourdian. Podobnie zresztą jak hack’n’slash Minecraft Dungeons.