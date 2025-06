Spis treści:

Nowości w abonamencie Xbox Game Pass na czerwiec 2025

W tym miesiącu w bibliotece Game Pass znajdziemy m.in. odświeżoną wersję kultowego Space Marine, nową grę od twórców Frostpunk oraz rozszerzenie do uwielbianej Lost in Random. Ale to nie wszystko – Microsoft tradycyjnie szykuje też kilka niespodzianek, które mogą zostać ujawnione podczas Xbox Games Showcase. Dlaczego warto śledzić czerwcowe premiery? Bo w tym zestawieniu każdy znajdzie coś dla siebie – miłośnicy mocnych wrażeń, fani klimatycznych opowieści, a nawet ci, którzy lubią nietypowe gry eksperymentalne.

Premiery w pierwszym tygodniu czerwca

Crypt Custodian – dynamiczna zręcznościówka z duszą

Wyobraź sobie połączenie Binding of Isaac z Dead Cells, ale w klimatach mrocznego fantasy. Crypt Custodian to gra zręcznościowa, w której wcielamy się w opiekuna podziemnych krypt, rozwiązując zagadki i unikając pułapek.

Co wyróżnia ten tytuł?

Nieliniowa rozgrywka – każda krypta to osobne wyzwanie, a kolejność ich eksploracji zależy od gracza.

– każda krypta to osobne wyzwanie, a kolejność ich eksploracji zależy od gracza. Proceduralnie generowane lokacje – nawet po kilkunastu godzinach gry świat wciąż może zaskakiwać.

– nawet po kilkunastu godzinach gry świat wciąż może zaskakiwać. Mroczny humor – twórcy nie boją się absurdalnych sytuacji, co dodaje grze charakteru.

Symphonia – muzyczna podróż w nieznane

Jeśli szukasz czegoś spokojniejszego, Symphonia może być idealnym wyborem. To połączenie przygodówki z elementami muzycznego puzzla, gdzie dźwięk nie jest tylko tłem, ale kluczowym mechanizmem rozgrywki.

Dlaczego warto zagrać?

Unikalny system gry na instrumentach – rozwiązujemy zagadki, komponując melodie.

– rozwiązujemy zagadki, komponując melodie. Piękna, ręcznie rysowana grafika – świat gry przypomina żywą ilustrację z książki.

– świat gry przypomina żywą ilustrację z książki. Emocjonalna opowieść – historia o stracie i nadziei, która zapada w pamięć.

10 czerwca: Powrót legendy – Space Marine Master Crafted Edition

Fani Warhammera 40,000 wiedzą, że oryginalny Space Marine (2011) to kultowy tytuł, który zdefiniował, jak powinna wyglądać strzelanka w tym uniwersum. Teraz gra wraca w odświeżonej wersji, z poprawioną grafiką i dodatkową zawartością.

Co nowego w Master Crafted Edition?

Odświeżona grafika – tekstury, modele postaci i efekty świetlne w jakości 4K.

– tekstury, modele postaci i efekty świetlne w jakości 4K. Dodatkowe misje – nowe wyzwania dla weteranów.

– nowe wyzwania dla weteranów. Tryb fotograficzny – bo czasem trzeba uwiecznić tę perfekcyjnie wykonaną eksterminację heretyków.

To obowiązkowa pozycja nie tylko dla fanów WH40K, ale też dla każdego, kto lubi dynamiczne strzelanki trzeciej osoby.

13 czerwca: The Alters – survivalowa opowieść o wyborach

Twórcy This War of Mine i Frostpunk znów zabierają nas w mroczny świat, w którym każda decyzja ma konsekwencje. The Alters to połączenie survivalu z głęboką narracją – gramy jako naukowiec, który, aby przetrwać na obcej planecie, musi współpracować z… alternatywnymi wersjami samego siebie.

Dlaczego to może być jedna z najlepszych gier roku?

Nieoczywisty system dialogów – rozmawiasz ze swoimi “sobowtórami”, ale każdy z nich ma inne doświadczenia.

– rozmawiasz ze swoimi “sobowtórami”, ale każdy z nich ma inne doświadczenia. Zarządzanie zasobami pod presją – brakuje jedzenia? Która wersja ciebie powinna pójść głodować?

– brakuje jedzenia? Która wersja ciebie powinna pójść głodować? Klimat rodem z klasycznego sci-fi – jeśli lubisz Moon czy Solaris, poczujesz się jak w domu.

17 czerwca: Dwa zupełnie różne światy

FBC: Firebreak – kooperacyjny horror akcji

Wyobraź sobie Left 4 Dead, ale zamiast zombie masz… żywy ogień. W FBC: Firebreak gramy jako drużyna strażaków, którzy nie tylko gaszą pożary, ale też walczą z paranormalnymi płomieniami.

Kluczowe elementy:

Współpraca jest kluczowa – bez dobrej komunikacji drużyna szybko spłonie.

– bez dobrej komunikacji drużyna szybko spłonie. Proceduralne zagrożenia – każda misja to nowe wyzwanie.

– każda misja to nowe wyzwanie. Mocno klimatyczne otoczenie – płonące budynki wyglądają niesamowicie.

Lost in Random: The Eternal Die – powrót do świata dziwów

Pierwsza Lost in Random zachwyciła stylistyką rodem z filmów Tima Burtona. Teraz dostajemy rozszerzenie, które przenosi nas do Wieczystej Kości – miejsca, gdzie czas nie ma znaczenia, a zasady rzeczywistości są… elastyczne.

Dlaczego warto zagrać?

Nowe postacie i lokacje – jeszcze więcej surrealistycznych przygód.

– jeszcze więcej surrealistycznych przygód. Ulepszona walka – system rzutów kośćmi został dopracowany.

– system rzutów kośćmi został dopracowany. Wciągająca historia – pełna zwrotów akcji i emocjonalnych momentów.

19 i 26 czerwca: Końcówka miesiąca pełna wrażeń

Rematch (19.06) – bijatyka z taktycznym zacięciem

Jeśli masz dość tradycyjnych fightingów, Rematch może być odświeżeniem. To połączenie walki na arenie z elementami taktycznymi – każdy zawodnik ma unikalne umiejętności, a zwycięstwo zależy nie tylko od refleksu, ale i od przewidywania ruchów przeciwnika.

Against The Storm (26.06) – strategia w świecie bez słońca

Ostatnia duża premiera miesiąca to Against The Storm, gra, w której zarządzamy kolonią w świecie, gdzie burza nigdy nie ustaje. Musimy balansować między rozwojem a przetrwaniem, a każda decyzja wpływa na przyszłość osady.

Dla kogo jest ta gra?

Dla fanów Frostpunk i They Are Billions.

Dla tych, którzy lubią wyzwania – gra nie będzie łatwa.

Dla miłośników klimatycznych światów – artystyczny styl robi wrażenie.

Co jeszcze może się pojawić? Xbox Games Showcase i niespodzianki

Microsoft tradycyjnie organizuje w czerwcu Xbox Games Showcase, gdzie często ogłaszane są nowości wchodzące od razu do Game Pass. Możemy spodziewać się:

Zaskakujących day-one premier (np. nowy Indiana Jones?).

(np. nowy Indiana Jones?). Rozszerzeń do istniejących hitów (np. nowy dodatek do Starfield).

(np. nowy dodatek do Starfield). Powrotów klasyków (kto by nie chciał kojnych hitów retro?).

Warto śledzić doniesienia, bo Microsoft lubi zaskakiwać!

