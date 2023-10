Xbox Game Pass listopad 2023 oficjalnie. Są gry niespodzianki [Aktualizacja#1]

Jakie gry dołączą do oferty Xbox Game Pass listopad 2023? Wcześniej poznaliśmy kilka tytułów, a teraz wiarygodny insider dodaje do listy kolejne, w tym niespodziewaną premierę.

[Aktualizacja#1] – 31.10.2023, godz. 14:15

Microsoft potwierdził przecieki od billbil-kun, zatem poniższą listę uważajcie za oficjalną!

Xbox Game Pass listopad 2023

[Oryginalna wiadomość]

W połowie października Microsoft potwierdził kilka tytułów, które wpadną do oferty Xbox Game Pass listopad 2023. Teraz poznaliśmy kolejne, a ujawnił je billbil-kun, który jest znany z rzetelnych przecieków dotyczących usług Game Pass oraz PS Plus.

Xbox Game Pass listopad 2023 – potwierdzone i niepotwierdzone gry w ofercie

Billbil-kun wymienia kilka gier, o których już wiedzieliśmy, że pojawią się w listopadzie w usłudze Xbox Game Pass. Jednak dodaje do nich dwie gry-niespodzianki, które rzekomo mają trafić do usługi. Pierwszym tytułem jest Wild Hearts, który trafi do XGP Ultimate za pośrednictwem EA Play. To gra akcji TPP z elementami RPG, w której polujemy na olbrzymie bestie w fantastycznej krainie. Można to robić w pojedynkę lub w trzyosobowej dróżynie.

Druga nowość ma być ciekawsza, ponieważ to tytuł dostępny obecnie jedynie na PC oraz Nintendo Switch. Wygląda na to, że wkrótce zawita również na konsolach Xbox. Mowa o Wartales, rozgrywanej w otwartym świecie grze fabularnej, w której stajesz na czele zastępu najemników przemierzających olbrzymie średniowieczne uniwersum w poszukiwaniu bogactw.

Zatem tak ma prezentować się dotychczas znana część oferty XGP na listopad:

Wartales (Chmura, Konsole i PC) – dostępne jeszcze dzisiaj

Thirsty Suitors (Chmura, Konsole i PC) – dostępne od 2 listopada

Football Manager 2024 (Chmura, Konsole i PC) – dostępne od 6 listopada

Wild Hearts (Xbox Game Pass Ultimate poprzez EA Play) – dostępne od 9 listopada

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (Chmura, Konsole i PC) – dostępne od 9 listopada

Dungeons 4 (Chmura, Konsole i PC) – dostępne od 9 listopada

Spirittea (Chmura, Konsole i PC) – dostępne od 13 listopada

Coral Island (Chmura i Konsole) – dostępne od 14 listopada

Jak wspomniałem, doniesienia billbil-kun niemal zawsze się sprawdzają. Jednak dopóki Microsoft nie potwierdzi dodanych do listy dwóch tytułów, traktujcie te wieści z przymrużeniem oka.