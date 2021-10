Xbox Game Pass w listopadzie to masa gier, w tym sporo premierowych tytułów

Xbox Game Pass w listopadzie zyska masę świetnych tytułów, w tym część w ramach ich własnej premiery. Choć do ogłoszenia pełnej listy jeszcze zostało kilka dni, znamy już parę produkcji, które na pewno pojawią się w usłudze.

Oh, będzie w co grać! Co jak co, ale ogólnie nadchodzący miesiąc zapowiada się na masę obfitych debiutów, a część z nich zawita właśnie w Xbox Game Pass. Poniżej znajdziecie listę tytułów, o których na ten moment już wiadomo.

Minecraft Bedrock i Java Edition na PC – listopad (dokładna data jeszcze nie jest znana)

Unpacking – 2 listopada

Forza Horizon 5 9 listopada

Football Manager 2022 (+ edycja na konsolę Xbox) – 9 listopada

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition 11 listopada

The Elder Scrolls V: Skyrim – darmowa aktualizacja dla Xbox Series X|S – 11 listopada

Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition – 18 listopada

UnDungeon – 18 listopada

Evil Genius 2: World Domination – 30 listopada

Jak widać, jest tego sporo, a potwierdzone produkcje to zbiór gier w najróżniejszych gatunkach. Znajdzie się coś dla fanów kreatywności, indyków, gier sportowych, miłośników GTA oraz serii TES i jeszcze więcej. Sam nie mogę się jeszcze doczekać tego, co zapowie w najbliższym czasie Microsoft. Liczycie na jakieś inne pozycje?

Swoją drogą teraz jest bardzo dobra pora, aby zainteresować się Game Passem. Pierwszy miesiąc korzystania z usługi kosztuje zaledwie 4 zł, więc w zasadzie jest to tyle, ile kosztuje paczka chipsów. Szkoda byłoby nie skorzystać, kiedy to wiadomym jest, że takie perełki są w zasięgu ręki.