Xbox Game Pass z kolejnym tytułem na premierę. Spin-off docenionej przygodówki

Lost in Random: The Eternal Die otrzymało datę premiery. Gra od razu zadebiutuje równocześnie w Xbox Game Pass.

Miłośnicy nietypowych gier przygodowych i zarazem posiadacze aktywnej subskrypcji Xbox Game Pass zdecydowanie mają na co czekać. Przedstawiciele studia Thunderful Development wspólnie z wydawcą Thunderful Publishing ujawnili bowiem datę premiery nadchodzącej gry Lost in Random: The Eternal Die. Poinformowali też, że produkcja pojawi się w ofercie usługi Microsoftu w dniu debiutu.

Kolejna gra pojawi się na premierę w Xbox Game Pass

Jest to spin-off gry Lost in Random z 2021 roku. Tym razem otrzymujemy jednak produkcję stanowiącą połączenie przygodowej gry akcji z gatunkami typu hack’n’slash oraz roguelite. Przenosimy się do fantastycznej krainy Randomu, do tytułowego Eternal Die, które w praktyce jest niebezpiecznym więzieniem. Wcielimy się także w zupełnie inną postać, Aleksandrę, królową Randomu, która w pierwszej części była antagonistką sióstr Odd i Even. W jej rolę natomiast ponownie wcieli się Elsie Lovelock.

Twórcy zaznaczają, że nie jest to bezpośredni sequel, a raczej „dodatkowa opowieść” w tym samym świecie – z nową perspektywą, nowymi mechanikami i zupełnie innym klimatem. The Eternal Die wprowadza bowiem mechaniki roguelite, które lepiej oddadzą losowość i dziwaczność świata.

Jak zapowiada reżyser gry, Martin Storm, ten kierunek świetnie wpisuje się w klimat samego uniwersum, gdzie każda decyzja może być jak rzut kością. The Eternal Die to kolejny duży tytuł, który zasila bibliotekę Game Pass w dniu premiery – po takich hitach jak Avowed, DOOM: The Dark Ages czy też Blue Prince. Gra zadebiutuje 17 czerwca na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.