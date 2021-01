Xbox Game Pass – wiemy, kiedy Control trafi do subskrybentów na PC

Control od Remedy Entertainment już za chwilkę trafi do subskrybentów Xbox Game Pass na PC. Microsoft podzielił się konkretną datą udostępnienia gry.

Jakiś czas temu Microsoft potwierdził, że do usługi Game Pass trafi świetne Control od Remedy. Gra jest już obecna w abonamencie na konsole Xbox, jednak gracze pecetowi nie otrzymali informacji, kiedy tytuł ten pojawi się w ich wersji usługi.

W końcu otrzymaliśmy konkretną informację. Control trafi do graczy PC już 21 stycznia. Oznacza to, że gra będzie dostępna dla abonentów usługi na PC, konsolach Xbox oraz platformach mobilnych. Niestety, wszystkie DLC wypuszczone do najnowszego dzieła Remedy będziecie musieli nabyć osobno.

Things you can control in Control: see below​



Things you can’t control: your hype until it’s available in 4 days. pic.twitter.com/SfPGGqx18u — Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) January 17, 2021

Control to doceniona przez recenznetów i graczy produkcja akcji, Cechuje ją bardzo nietypowy klimat, z którego słynie Remedy. Jeśli spodobał Wam się Alan Wake, to zdecydowanie jest to produkcja dla Was.

Przy okazji jest to też prawdziwa gratka dla miłośników pięknej oprawy. Grafika w Control to kawał solidnego rzemiosła, który dopełnia świetna estetyczny i momentami zaskakujący design lokacji.

W kwestii rozgrywki nie uświadczycie tu niczego ponad to, co widzieliście już wcześniej w innych produkcjach. To stosunkowo prosta strzelanka z perspektywy trzeciej osoby, która pozwoli Wam siać śmierć i pożogę przy użyciu niezbyt bogatego arsenału broni i nieco bardziej rozbudowanego wachlarza supermocy protagonistki.

Jeśli szukacie ciekawej pod względem fabuły i narracji, a do tego bardzo ładnej produkcji, to warto dać Control szansę.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.