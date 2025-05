Hicior w Xbox Game Pass. Prześcignęła niedawne wielkie premiery

Doom: The Dark Ages zadebiutował w Xbox Game Pass i wskoczył na czwartą pozycję listy najpopularniejszych gier Xbox. To jedyna nowość w tygodniowym rankingu popularności.

Doom: The Dark Ages błyskawicznie przyciągnął graczy dzięki obecności w Game Pass od dnia premiery oraz świetnym ocenom. Metacritic pokazuje średnią 83/100, a użytkownicy chwalą dynamiczny gameplay i brutalny styl serii. Połączenie klasycznego strzelania z nowymi mechanikami i odświeżonym podejściem do zabawy sprawiło, że zarówno weterani, jak i nowicjusze ruszyli do wirtualnych aren.

Xbox Game Pass ma hit, a jego imię to DOOM

Przede wszystkim obecność w Xbox Game Pass oznacza, że gra jest dostępna od razu i bez dodatkowych kosztów. Dzięki temu każdy mógł ją pobrać w dniu premiery. Ponadto doskonałe recenzje z branżowych portali przekonały niezdecydowanych. Kolejnym czynnikiem jest sentyment do marki Doom. Seria od lat stanowi synonim szybkiego FPS-a. W najnowszej odsłonie id Software połączyło klasyczne podejściem z nieco mniej dynamicznym (ale z pewnością nie wolnym) strzelaniem, do tego w świecie stylizowanym na średniowiecze.

Gra przebiła się do czołówki listy popularności, ustępując tylko Call of Duty, Minecraft i Fortnite. Z tego też powodu The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered spadło na siódmą lokatę. Clair Obscur: Expedition 33 wylądowało na ósmym miejscu (za True Achievements). Jakby nie patrzeć, w ostatnim czasie XGP dosłownie rządzi i dzieli.

Ponieważ subskrybenci widzą w Game Pass ofertę pełną hitów, warto śledzić kolejne tygodnie, by sprawdzić, która nowość następnym razem rozbije ranking. Zapowiada się z pewnością kilka fajnych premier. Najpewniej przez najbliższy czas możemy zapomnieć o wielkich hiciorach pokroju DOOM-a na premierę. Mimo wszystko nowości cały czas przybywają!

Źródło: True Achievements