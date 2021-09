Chiński konkurent Sekiro? Zobaczcie ten śliczny gameplay

Do sieci trafił gameplay z Wuchang: Fallen Feathers, gry która bardzo inspiruje się Sekiro: Shadows Die Twice. Tytuł wyróżnia piękna grafika.

Dziś pojawił się długi gameplay z produkcji, nad którą pracuje chińskie studio Leenzee Games. Chodzi o Wuchang: Fallen Feathers, czyli grze RPG przenoszącej graczy do starożytnych Chin w czasach panowania Dynastii Ming. Choć produkcja bazuje na prawdziwych wydarzeniach historycznych, protagonistką jest fikcyjna postać Wuchang, która wyrusza w podróż, by odkryć prawdę.

Tytuł na pierwszy rzut oka bardzo przypomina Sekiro: Shadows Die Twice od studia FromSoftware. Widać, że twórcy inspirowali się również innymi produkcjami Japończyków. Cały zarys gry wydaje się bardzo zbliżony do Sekiro. W Wuchang: Fallen Feathers także mamy do czynienia ze staminą, pojedynkami z bossami, a walka skupia się na zręcznościowej i wymagającej walce. HUD też jest bardzo podobny co w grze FromSoftware.

Z drugiej strony grafika prezentuje się naprawdę dobrze. Od razu przypomniała mi się inna chińska gra, o której pisaliśmy jakiś czas temu – Black Myth: Wukong. Strona wizualna po prostu zachwyca. Mimo to czuć, że jest to wczesna wersja produkcji, gdyż płynność rozgrywki i animacje (zwłaszcza poruszania się bohaterki) pozostawiają wiele do życzenia. Na razie wszystko wygląda bardzo drętwo, jednak twórcy mają sporo czasu do wprowadzenia poprawek.

Premiera gry jest planowana na początek 2024 roku. Nie znamy platform, na które ma wyjść produkcja. Mimo wszystko warto mieć ten tytuł na oku. Produkcji osadzonych w starożytnej Azji nigdy za wiele.