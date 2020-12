WoW: Shadowlands najszybciej sprzedającą się grą na PC w historii

Blizzard może pochwalić się ogromnym osiągnięciem. World of Warcraft: Shadowlands to najszybciej sprzedająca się gra na PC w historii.

World of Warcraft jest niegasnącym fenomenem – co do tego chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości. Blizzard podejmował na przestrzeni lat zarówno świetne jak i kiepskie decyzje, jednak gracze wciąż chętnie wracają do Azeroth przy premierze nowych dodatków.

Nie inaczej stało się w przypadku Shadowlands, które przyciągnęło na serwery WoWa nie tylko weteranów MMORPG, ale też nowych graczy. Okazuje się, że sukces nowego dodatku znacznie przebił to, czego mógł spodziewać się Blizzard.

Firma ogłosiła, że rozszerzenie stało się oficjalnie najszybciej sprzedającą się grą na PC w historii, przebijając tym samym Diablo III. Shadowlandsy rozeszły się w ilości 3.7 miliona egzemplarzy, a trzecia odsłona Diablo osiągnęła i tak imponującą liczbę 3.5 miliona sprzedanych kopii.

Wynik jest bardzo imponujący i szokuje jeszcze bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że podane liczby dotyczą tylko pierwszego dnia sprzedaży gry. To gigantyczne osiągnięcie dla Blizzard.

Dodatkowo wydawca podzielił się kilkoma innymi, równie ciekawymi statystykami. World of Warcraft: Shadowlands przyciągnęło na serwery najwięcej graczy w porównaniu do innych dodatków i podwoiło ich liczbę względem tego samego okresu w zeszłym roku.

Jeśli ktoś myślał, że słynny WoW powoli umiera, to musi chyba zrewidować swoje poglądy. Wiele wskazuje na to, że jest to wciąż największe i najważniejsze MMORPG na rynku.

