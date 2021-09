Polski konkurent Battlefielda powraca. Wkrótce testy nowej wersji World War 3

Już za kilka dni posiadacze World War 3 zagrają w zamkniętych alfa testach. Gracze wypróbują nową i odświeżoną wersję strzelanki.

Polskie studio The Farm 51 ogłosiło, że już wkrótce udostępnią wczesny dostęp do nowej oraz odświeżonej wersji gry World War 3. Alfa testy rozpoczną się 30 września i potrwają do 4 października do godziny 14:00. Zagrają wyłącznie posiadacze gry (obecnie tytułu nie można kupić). Jak twórcy podkreślają, jest to nagroda dla najbardziej cierpliwych graczy, którzy wspierają produkcję od początku. Podczas alfy nie obowiązuje NDA, a więc możecie nagrywać swoją rozgrywkę i udostępniać ją w sieci.

Przypomnijmy, że początkowo tytuł pojawił się na rynku w 2018 roku (w formie EA). Produkcja miała jednak sporo problemów, a grający nie kryli niezadowolenia. Występowały kłopoty z optymalizacją oraz serwerami. Nie brakowało również bugów i innych niedociągnięć. Z czasem tytuł tracił graczy, a komunikacja między deweloperami a społecznością osłabła. Wreszcie zdecydowano się wycofać produkt ze Steam. Teraz wiemy, że studio intensywnie pracowało i nadal pracuje nad przebudową całej gry. Już niebawem mamy otrzymać odświeżoną oraz udoskonaloną wersję WW3.

Ci, którzy zagrają już za kilka dni, mogą się spodziewać odświeżonej rozgrywki na mapach Berlin, Warszawa, Moskwa i Polarnyj. Ulepszono m.in. animacje, mechanikę strzelania. Przez wielu ten tytuł jest uważany za alternatywę dla gier z serii BF. Gameplay wydaje się bardzo zbliżony do tytułów DICE. Produkcja oferuje mecze w różnych trybach na dużych mapach, gdzie oprócz pieszo możemy walczyć w pojazdach m.in. czołgach. Nie brakuje również personalizacji swojej postaci oraz broni. Niebawem mamy też dostać informacje o otwartych testach.