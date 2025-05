Dwa darmowe dodatki do World of Warships. Nie przegap okazji

Dwa darmowe dodatki do World of Warships czekają na odbiór. Nie przegap okazji – wzbogacisz flotę o nowy pancernik i ekskluzywną misję.

Fani morskich bitew mogą od dziś dodać do swojego konta dwa świeże DLC bez wydawania ani grosza. Oferta obejmuje pancernik Oktyabrskaya Revolutsiya oraz specjalną misję Azur Lane z nagrodą w postaci krążownika Avrora.

W ten sposób nawet weterani znajdą coś nowego do wypróbowania. Oba pakiety wymagają posiadania podstawowej wersji World of Warships, ale poza tym nie trzeba nic płacić. Czasu na odbiór jest pod dostatkiem – zwłaszcza przy misji Azur Lane, która dostępna będzie do 2 lipca 2025.

Co znajdziecie w dodatkach

Oktyabrskaya Revolutsiya to radziecki pancernik V poziomu, wyposażony w mocne działa, solidne opancerzenie i szybki przedmiot użytkowy “Damage Control Team” dostępny od początku. W pakiecie otrzymacie również permanentny kamuflaż “Victory Day” oraz dodatkowe miejsce w porcie.

Natomiast World of Warships x Azur Lane – Zadanie AL Avrora to prawdziwa gratka dla miłośników crossoverów. Wystarczy ukończyć pięć bitew dowolnego typu (poza treningowymi), by odblokować głosowanego dowódcę Avrora oraz radziecki krążownik premium poziomu III wraz z trzema punktami umiejętności. Dodatkowo w pakiecie znajduje się jeden kontener Azur Lane. Ten czasowo limitowany dodatek można pobrać całkowicie za darmo do 2 lipca 2025.

Odbiór obu DLC jest prosty – wystarczy zalogować się na Steamie, odwiedzić stronę każdego dodatku i kliknąć “Dodaj do biblioteki”. Po dodaniu pakiety na stałe trafią do Waszego konta, nawet po zakończeniu promocji. Warto skorzystać, bo taka okazja może się nie powtórzyć.

Źródło: Steam