Blizzard chciałby przenieść serię World of Warcraft na konsole? Jak oświadczyła firma, temat ten jest cały czas aktualny, a pomocne może okazać się przejęcie przez Microsoft. Byłaby to ogromna rewolucja w świecie MMO i gier jako takich. Problemem może być jednak dostępność tej, co by nie było, specyficznej gry dla konsolowców. Nie ma jednak rzeczy niemożliwych.

World of Warcraft na konsolach?

O ewentualnym przeniesieniu popularnego MMO na konsole mówiło się już od jakiegoś czasu. Przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft to ogromna szansa na rozwój wielu projektów, ale również zrewolucjonizowanie dotychczasowych. WoW w abonamencie Game Pass? To jak najbardziej możliwe, choć równie ekscytujące wydaje się wydanie World of Warcraft na konsole.

W temacie wypowiedziała się Holly Longdale, wiceprezes i producentka wykonawcza World of Warcraft. Podczas imprezy BlizzCon przyznała, że cały czas się o tym mówi, choć będzie to poważne wyzwanie. Głównie za sprawą specyfiki grania na konsolach, korzystania z padów i innego doświadczenia płynącego z gry. Nic nie jest jednak wykluczone.

Obecnie najważniejszym celem, skupiającym uwagę Blizzarda jest przyszłość samej gry i wydanie nowych dodatków. Na ten moment zapowiedziano trzy duże rozszerzenia i to one są celem numer 1 dla firmy. Sprawa debiutu na konsolach nie jest jednak zamknięta. Możliwe, że wkrótce temat powróci oficjalnie. Wiemy przecież, że MMO na platformach Sony i Microsoftu ma rację bytu, czego dowiodło np. Final Fantasy XIV.

A wy co powiecie na nowe rozdanie w świecie WoW’a? Na pewno ciekawym posunięciem byłoby dołączenie gry do abonamentu Xbox Game Pass, choć i to nie obyłoby się bez pewnych zmian. Do tej pory funkcjonuje abonament umożliwiający rozgrywkę. Czy możliwe jest wprowadzenie dodatkowego planu tak, aby WoW w Game Pass miał rację bytu?