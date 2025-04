Wielkanocna promocja na monitor gamingowy Acer Nitro za 599 zł

do końca promocji

Monitor gamingowy Acer Nitro o przekątnej 27 cali z opcjami dla graczy i wsparciem odświeżania obrazu do 100 Hz kupicie teraz w promocji!

Gamingowy monitor Acer Nitro VG270UEbmiipx wspiera 100 Hz, natywną rozdzielczość 1440p (2560 x 1440p) oraz technologię AMD FreeSync Premium wraz z HDR10. Do tego jego opóźnienie wynosi zaledwie 1 ms, co czyni go bardzo atrakcyjną opcją dla graczy szukających niekoniecznie największego, ale zdecydowanie wartego uwagi monitora.

