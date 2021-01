Wiedźmin w Skyrim? Moder stworzył nietypową kolaborację

Wiedźmińskie przygody zawitały do mroźnego Skyrim dzięki fanowskiej modyfikacji. Projekt wprowadza nowe mechaniki do gry Bethesdy.

The Elder Scrolls V: Skyrim to chyba najczęściej modowana gra w historii. Silnik Bethesdy pozwala tworzyć przeróżne kombinacje, które swoim zaawansowaniem często przebijają pełnoprawne produkcje.

Kto by się jednak spodziewał, że do mroźnej prowincji Tamriel trafią mechaniki znane z wiedźmińskich przygód od CD Projektu? Modyfikacja A Witcher’s Adventure wprowadza do Skyrim kilka mechanik, przeciwników, zadań, przedmiotów i lokacji z uniwersum Wiedźmina.

Moder Gardden przygotował trzy główne misje, które są mocno inspirowane uniwersum Geralta z Rivii. Dodatkowo pokuszono się o dodanie systemu wiedźmińskich znaków (wraz z drzewkiem rozwoju), 43 mieczy z Dzikiego Gonu, oraz przepisy na kilka eliksirów.

Poniżej możecie zobaczyć krótką prezentację A Witcher’s Adventure.

Mod jest dostępny zarówno dla standardowej wersji Skyrim, jak i Legendary Edition. Możecie go pobrać tutaj i tutaj. Najwygodniej będzie zainstalować go poprzez launcher Vortex stworzony przez NexusMods.

To dość rozbudowana modyfikacja, więc nie zdziwcie się, jeśli napotkacie sporo błędów. Z drugiej strony jeśli chcecie, aby miejsce Smoczego Dziecięcia zajął wiedźmin, to warto zainteresować się tym projektem.

