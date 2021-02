Głos Wiedźmina pojawi się w strzelance o II wojnie światowej

Wiedźmin ma wiele twarzy. Jacek Rozenek wcieli się w jednego z bohaterów polskiej strzelanki Land of War tworzonej przez MS Games.

Na początku 2020 roku podsyłaliśmy Wam zakulisowe materiały z powstawania Land of War. Dobrze zapowiadająca się polska produkcja podejmie temat początku II wojny światowej, który jest pomijany w bardziej popularnych przedstawicielach wirtualnej rozgrywki.

Sami twórcy chwalą się, że to pierwsza produkcja rozgrywająca się w latach 1939-1940. Pierwsze materiały z gry zwiastują bardzo solidny tytuł, ale na premierę musimy jeszcze poczekać. Tymczasem deweloperzy podzielili się bardzo intrygującymi informacjami.

Wiedźmin na froncie II wojny światowej. Jacek Rozenek zaskakuje

W głównego bohatera Land of War wcieli się aktor, którego z pewnością zna każdy gracz. Głos Wiedźmina – Jacek Rozenek – dołoży swoje trzy grosze do tytułu od MS Games. Protagonista – Piotr Kowalski – nieuchronnie będzie kojarzył się polskim graczom z Geraltem z Rivii.

Co więcej, to kolejna gwiazda w obsadzie gry. Wcześniej ogłoszono, że Mirosław Zbrojewicz użyczy głosu lektorowi, który wprowadzi graczy w historię Land of War.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy podjąć współpracę z Panem Jackiem. Jest to postać znana z dubbingu w polskich produkcjach. Zdecydowaliśmy, ze Piotr Kowalski (główny bohater Land of War – przyp. red. ) musi otrzymać charakterystyczny głos, który ułatwi utożsamienie się z postacią. Dodatkowo sama współpraca z Panem Mirosławem przebiegła w niezwykle pozytywnej atmosferze. – komentuje Sebastian Binik, Head of Marketing w studiu MS Games

MS Games dodatkowo przygotowało specjalny materiał, w którym Jacek Rozenek dzieli się swoimi wrażeniami z prac nad Land of War. Możecie go obejrzeć poniżej.

Land of War zapowiada się intrygująco

Polskie gry traktujące o II wojnie światowej nie mają zbyt wiele szczęścia. Przeciętne Enemy Front to tylko wierzchołek góry lodowej. Kojarzycie niesławny Wilczy Szaniec? To też produkcja znad Wisły.

Nie zmienia to jednak faktu, że MS Games nie zamierza tworzyć generycznego shootera. Deweloperzy twierdzą, że sięgają do korzeni drugowojennych strzelanek i otrzymamy grę inspirowaną pierwszymi Call of Duty i Medal of Honor w nowoczesnej oprawie.

Pierwsze materiały z rozgrywki faktycznie ukazują nam klasycznego shootera, który wręcz emanuje klimatem. Zapowiada się ciekawie, choć to debiutancka produkcja MS Games. Nie oczekiwałbym więc światowej jakości, choć jestem dobrej myśli i trzymam kciuki, aby Land of War podbiło serca graczy nie tylko z naszego kraju.

Możecie dodać Land of War do swojej listy życzeń na Steam w tym miejscu. Premiera gry jest zaplanowana na początek drugiego kwartału bieżącego roku.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.