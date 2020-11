Serial Wiedźmin Netflix doczeka się własnych figurek

Figurki z serii Wiedźmin mogą zyskać wielu sympatyków.

Firma McFarlane Toys, tworząca przedmioty kolekcjonerskie dla graczy, planuje wydać w 2021 zabawki, oparte o serial Witcher. Dzięki temu fani będą mogli być blisko swoich ulubionych bohaterów, nawet po wyłączeniu TV.

To, że amerykańskie przedsiębiorstwo wie co robi, udowadnia zdjęcie Geralta, zaprezentowane w mediach społecznościowych. Figurka mierzy 12 cali wysokości (30,5 cm), a przywiązanie do detali powinno ukontentować największych malkontentów. Pięknie prezentuje się zarówno zbroja Białego Wielka, jak i medalion zawieszony na jego szyi. Koszt Zabójcy Potworów ustalono na 39,99 $ czyli około 150 złotych. Jeszcze w tym roku powinna ukazać się na rynku.

Zabawka o której mowa, została stworzona w oparciu o grę. Wygląd figurek, które bazują na wyglądzie postaci z serialu nie został jeszcze ujawniony. Spodziewać się można jednak podobizn Rzeźnika z Blaviken, Yennefer i Triss. Premiera produktu ma odbyć się w 2021 roku.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.