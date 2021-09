Wiedźmin 4, remake, DLC do Cyberpunka 2077 czy nowa gra? Nasi czytelnicy wydali werdykt nad CDPR

Jakąż to grę w wykonaniu CDPR ujrzeć chcą nasi czytelnicy? O dziwo nie ma pełnej zgody w narodzie na Wiedźmina 4, ani też na nowego Cyberpunka.

Bez uszczypliwości powiem, że polskie studio dzięki rekordowej sprzedaży Cyberpunk 2077 opływa w luksusach, trzymając złoto i dolary w miedzianych kufrach (do tego wszystkiego na pewno nad czymś już pracuje od czym świadczą ogłoszenia o pracę w studiu). Niczym piraci na wyspie Tortuga mogli świętować tryumf, snując plany na kolejne podboje. I te właśnie rozważania zajmują głowy ich fanów oraz graczy złaknionych nowości. Co teraz zrobią Polacy, czym zaskoczą i kiedy to nastąpi?

Gaunter O’Dimm pewnie z miejsca wyśpiewałby całą prawdę, ale cena za to byłaby zbyt wysoka. Więc co w tej sprawie uczynić? Zamiast zgadywać i składać bliźniemu fałszywe świadectwo, postanowiliśmy zbadać sprawę od innej strony. Cokolwiek by deweloperzy nie szykowali, równie ważne w tej chwili są nastroje wśród naszych Czytelników. Zadaliśmy więc WAM pytanie o niepodchwytliwej treści:

Co CDPR powinien teraz przygotować dla graczy?

I wiecie co? Odpowiedź wcale nie była taka oczywista. Ankietowanym tęskno jest do różnych światów, bohaterów czy misji. Niektórzy z ironią wypisaną na zdjęciu profilowym twierdzili nawet, że chcą działającego Cyberpunka i szczerych przeprosin. Odwagi z odważnikiem nie pomylili, lecz bądźmy choć raz w życiu uczciwi – cyberbugi w niej mocne, tak jak historia, gameplay i zwiedzanie świata.

Gracze kupowaliby Wiedźmina 4 i Wiedźmina Remake

A co do najliczniej zaznaczanych odpowiedzi, te przyczyniły się do powstania dwóch obozów. Pierwszy z nich (czyli nieco ponad połowa ankietowanych) zadeklarował chęć zagrania w Wiedźmina 4. Dziwić się ku temu nie można, acz zaskakujące jest, że w pomysłach na kontynuację jakoby Geralt nie był główną atrakcją.

Wiedźmin 4 tylko kim byłby główny bohater W sumie byłabym ciekawa nowych przygód Geralta, Ciri i Jaskra TAK JASKRA! Na pewno z początku wyzwania, których musiałby się podjąć nie byłyby dla niego łatwe, ale myślę, że wprowadziłby dużo pozytywnej energii i nastroju do gry Tym razem jako jedna z głównych postaci fabuły. Przede wszystkim fajnie byłoby zobaczyć coś nowego niespodziewanego i taką różnorodność charakterów u głównych bohaterów, wokół których toczyłaby się akcja. Nowa rozgrywka byłaby niespodzianką zarówno dla graczy, samych twórców, jak i bohaterów Wyszłoby z tego coś zarąbistego Serio jestem ciekawa, jakby wyglądały takie przygody Zwłaszcza ciekawi mnie Jaskier w zupełnie nowej odsłonie Martyna

Niegdyś sam podjąłem się tematu, czym winien być Wiedźmin 4 i o kim. Dla zachowania spójności historii wybór warto zawęzić do kilku znanych postaci, czyli Vesemira, Ciri, Geralta. A podejście do ich losów może już być różne – osobiście preferowałbym prequel z mistrzem celnych fraszek. Wiem natomiast, że Biały Wilk dla wielu nie jest absolutem, a łowcą potworów, którego można zastąpić kreatorem postaci. Czysta karta, studia w ulubionej szkole i swobodne spożywanie trunków w karczmie, gdzie nikt nie robi ci wyrzutów za rzeź w Blaviken. Brzmi ciekawie, ale nie wszyscy tego chcą.

Po przejrzeniu kilkuset Waszych odpowiedzi na jaw wyszło, iż nie mniej domagacie się odświeżonych wersji Wiedźmina pierwszej i drugiej części. Trudno nie dopisać swojej ksywy pod petycją, bowiem warto z aż dwóch powodów. Ten pierwszy, oczywisty, to bardzo wąska dostępność gier. Na żadnej generacji PlayStation pograć nie ma jak. W przypadku konsoli Microsoftu tylko Wiedźmin 2: Zabójcy królów występuje w naturze, ale w marnej wersji dla Xbox 360.

Jedynka Wiedźmina w nowej odsłonie zrobiłaby kolejny pogrom i sukces światowy. Przyciągnie i starych graczy którzy chętnie sobie coś przypomną i nowych, jak i również setki tysięcy graczy z zagranicy. Wiedźmin 3 się przyjął i jest dobrze odbierany to szansa by powtórzyć sukces w pięknym stylu. Marek

Pozwolę sobie także zauważyć, że obie z nich to gry „prima sort” swoich czasów, więc zdałoby się przypomnieć i pecetowcom, że istnieje Geralt poza Dzikim Gonem. Tylko w jakiej formie mielibyśmy na nowo poznać jego wcześniejsze przygody? W tej kwestii brakło jednomyślności – remake lub remaster, nadto kilka osób zaproponowało, by odświeżenie powstało na silniku Wiedźmina 3. A skoro wyciągnęliśmy go z kapelusza…

W sercu Wiedźmin 3, a w myślach nowy dodatek fabularny

Stara miłość nie zardzewiała do kasowego przeboju CD Projekt Red. Tysiące na Steamie i konsolach grają, z najlepszymi modyfikacjami lub w klasycznej wersji. Aczkolwiek niebawem uczucie do gry zapłonie jeszcze mocniej za sprawą next-genowego patcha i drobnego bonusu, który nawiąże do serialu Netflixa. I chyba przez te nowości, a może problem z wyłączeniem Wiedźmina 3, obudziło u kilku graczy dość abstrakcyjne życzenia. Aby do 6-letniej gry przygotować obszerny dodatek fabularny na miarę Krwi i Wina lub Serca z Kamienia.

[…] bardzo dobrym posunięciem byłoby przygotowanie kolejnego dużego dodatku fabularnego (najlepiej z nową mapę jak Krew i Wino) do Dzikiego Gonu, żeby nie popaść w marazm GTA V, które z każdą kolejną odsłoną na nowe konsole, nie oferuje niczego nowego Jacek

W sumie to najprostsze z rozwiązań. Fani byliby zadowoleni mogąc ujrzeć kolejny raz Geralta w nowych sceneriach (Kovir a nóż Ofir), zaś deweloperzy mogliby do worków z pieniędzmi ze sprzedaży podstawki dorzucić sporą garść orenów. Wzorcowa sytuacja win-win. Bezpiecznie dla każdej ze strony, czego nie można przypisać projektom z poza uniwersum Wiedźmina…

DLC do Cyberpunk 2077 i nowe IP niezbyt pożądane

Niemal tyle samo osób, jak przy DLC do Wiedźmina, wolałoby zagrać w rozszerzenie fabularne do Cyberpunk 2077. Jednak gry dzieli ogromna, opiniotwórcza przepaść. O przygodach Geralta nikt złego słowa nie powiedział, a o tej drugiej… Kilka wpisów powstało tylko po to, by nawiązać do wątpliwej jakości gry, toteż stosunek zainteresowania do DLC i hejtu jest równy zero.

Cyberpunka tego, co nam obiecali Bartosz

Cyberpunk 2077 na pewno wywołuje emocje i nie jest dla graczy obojętny, ale to bardziej wygląda na burzliwy romans niż stały związek, który przetrwa lata. Na razie sinusoida, określająca poziom adoracji, skierowana jest w dół. Nie było więc dla mnie niespodzianką, że o sequel Cyberpunka zawołały 2-3 osoby.

Nie oznacza to jednak, że z nowych gier gracze chcą gustować wyłącznie w Wiedźminie. Mała grupka śmiałków zadeklarowała gotowość do powitania marki, w jakiej Redzi dotychczas nie mieli okazji pogrzebać. Oczekiwania wobec projektu? Z konkretami u czytelników słabo, więc może ja spróbuje…

W mediach przewijały się plotki o współpracy CDPR i Grzegorza Rosińskiego (autora rysunków do komiksów pt. Thorgal). Przekonany jakoś nie jestem do tych klimatów, jak również nie wierzę, by po wpadce – z wiadomo czym – twórcy chcieli zaryzykować inwestycję w niezbyt ikonicznego bohatera. Potrzebują kogoś z jajem, takiego jak Geralt albo lepszego.

Już prędzej widziałbym ich w uniwersum Gry o Tron. To jest kawał świetnego materiału na RPG, który można przerobić 1:1 lub zainspirować się nim i uzupełnić luki, pozostawione przez autora kilkutomowej powieści (dokładnie tak, jak to uczynili z Wiedźminem). Bodajże powstało już 4-5 gier w tym temacie, ale nie z takim rozmachem. CDPR byłoby stać na opłacenie licencji – jeden problem z głowy. Doświadczenie w klimatach fantasy i średniowiecza, politycznych gier, walki z potworami już mają, dość rzec bogate. I nie zapominajmy, Gra o Tron jest znana na całym świecie, więc dotarcie do potencjalnych odbiorców byłoby bajecznie proste. Znana marka, znane studio, znajomy setiing. To po prostu brzmi aż za pięknie.

Może ktoś odpowiedni teraz to czyta i zastanawia się, czy poszerzyć zarządzane IP o jeszcze jedną markę. Wiedźmin 4 obok takiej perły, byłyby rajem dla fanów RPG. Ja bardzo bym tego chciał, a Wy co o tym sądzicie?