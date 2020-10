Wiedźmin 3 zachwyca w 8K – nawet RTX 3090 ma problemy z 5-letnią grą

Mimo upływu lat Wiedźmin 3 wciąż stanowi wyzwanie dla nowych kart graficznych. W rozdzielczości 8K potrafi zamulić najdroższy model RTX 3090.

Czy nowa generacja kart graficznych RTX umożliwi graczom przekroczenie bariery rozdzielczości 4K? Wygląda na to, że odpalenie gier w 8K jest już tylko kwestią głębokości portfela. Wystarczy dozbierać trochę grosza lub sprzedać nerkę i kupić RTX 3090.

Niektórzy już teraz testują najnowszy model Nvidii w bardzo wymagających warunkach. Dzięki jednemu z użytkowników możemy zobaczyć gameplay m.in. z Wiedźmin 3, Horizon Zero Dawn, Crysis 3 oraz FF XV w 8K. I co ciekawe, nawet dla RTX 3090 było to niemałe wyzwanie.

Ustawienia Ultra i 8K brzmią dosyć ryzykownie w Wiedźmin 3, ale nie dla RTX 3090. Podczas rozgrywki udało się uzyskać 35-40 kl/s.

W przypadku Horizon Zero Dawn ustawienia graficzne były odrobinę niższe. Bang4BuckPC Gamer wybrał średnio wysokie detale i po chwili zarejestrował w grze 30 kl/s. Choć zaliczył też kilka momentów z mniejszą płynnością.

Crysis 3 także wprowadził w małe zakłopotanie RTX 3090. Marzenia o 60 kls/s odłożymy chyba na później, bowiem póki co musimy się zadowolić 40 kl/s z ustawieniami wysokimi.

Historia niemal powtórzyła się w trakcie zagrywania w FF XV w najwyższych detalach, z tymże tutaj autor dodatkowo aktywował DLSS i wyłączył NVIDIA VXAO. Średnia liczba klatek na sekundę to maksymalnie 35-40.

Rozdzielczość 8K w grach nie jest już tak odległa jak np. rok temu. Tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę dość świeże konstrukcje Nvidii, które z pewnością czeka jeszcze wiele aktualizacji sterowników. Więc w końcu może doczekamy się pełnych 60 kl/s w 8K.

Grzegorz Rosa