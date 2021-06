Wiedźmin 3 na RTX 3090 z ponad 50 modami wygląda zjawiskowo

Aby odświeżyć wiekowego klasyka, niekiedy wystarczy zainstalować modyfikację. A najlepiej od razu 50. Oto, jak prezentuje się Wiedźmin 3 na Nvidia RTX 390 w 8K i z ponad 50 modami.

Pięć lat to w branży gier wideo dość długo – po tylu latach od premiery produkcja może wyglądać na lekko przestarzałą. Wiedźmin 3 i bez żadnych upiększeń prezentuje się wciąż dobrze, ale przecież mógłby lepiej. To, co zrobił z grą jeden z youtuberów, pokazuje na dzień dzisiejszy pełnię jej możliwości.

Autor kanału na YouTube Digital Dreams uruchomił Wiedźmina na karcie GeForce RTX 3090 i w rozdzielczości 8K. Włączył również ray tracing – oraz dodał ponad 50 modów, których listę opublikował pod tym adresem. Efekt możecie podziwiać poniżej – tytuł wygląda wspaniale. Trochę gorzej zdaje się wypadać kwestia płynności rozgrywki, ale danych dotyczących FPS autor nie ujawnił.

To nie pierwszy tego typu wyczyn Digital Dreams, jeśli chodzi o Wiedźmina – youtuber już kiedyś wycisnął wszystkie soki z RPG-a, odpalając go z dziesiątkami modyfikacji. Tym razem jednak grafika została jeszcze bardziej podkręcona – między innymi za sprawą moda Immersive Lightning 2.0, który udoskonalił oświetlenie w grze. Tę konkretną modyfikację pobierzecie tutaj.

Na koncie Digital Dreams na YouTube można obejrzeć wiele innych podobnych eksperymentów – na przykład z Cyberpunkiem 2077 i GTA V. Oczywiście nie mogło też zabraknąć prób uruchomienia Skyrima z przeróżnymi modyfikacjami – efekty są zdumiewające, jak na tak wiekową produkcję.