Z tym modem Geralt stanie się jeszcze bardziej profesjonalnym wiedźminem

Wiedźmin 3 zyskał moda, który daje Geraltowi pas wiedźmina z prawdziwego zdarzenia. Fani immersji powinni go sprawdzić.

Mody do Wiedźmina 3 są bardzo różnorodne i każdy może bez problemu znaleźć coś dla siebie. Jedne dodają nowe przedmioty, inne upiększają grafikę, a jeszcze inne zajmują się małymi detalami, na które tylko nieliczni zwracają uwagę. Mod autorstwa 18mic11 skupia się na tym trzecim aspekcie gry.

Professional Witcher Belt and Items – jak sama nazwa wskazuje – wprowadza do gry wiedźmiński pas oraz parę przedmiotów. Jeśli spędziliście sporo czasu z Dzikim Gonem, zapewne zauważyliście, że pas Geralta pełni czysto ozdobną i dość umowną funkcję. Wspomniana modyfikacja sprawia, że rzeczony pas faktycznie ma sens i widać na nim wybrane przedmioty użytkowe. Co więcej, moder podbił tekstury pasa i sakiewek do rozdzielczości 4K, więc całość wygląda jeszcze lepiej.

Instalacja modyfikacji jest prosta. Pobieramy jej pliki z tej strony i wrzucamy je do folderu z modami. Jeśli takowego nie macie, wystarczy go utworzyć w głównym folderze gry Wiedźmin 3.

Twórca moda zaznacza, że projekt jest kompatybilny z innymi modyfikacjami, które wpływają na wygląda pancerza z Kaer Morhen. Oczywiście mogą pojawić się pomniejsze problemy, ale całość rzekomo działa bardzo dobrze.

Modyfikacja ta spodoba się graczom, którym zależy na immersji. Jeśli zwracacie uwagę na detale i chcecie maksymalnie wczuć się w Białego Wilka, moim zdaniem warto go sprawdzić.