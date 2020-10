Wiedźmin 3 doczekał się wielu modyfikacji polepszających grafikę. Kto by się spodziewał, że moderom wymarzy się zmiana klimatu na ten z drugiej części gry?

Trzecia odsłona growego Wiedźmina to bez wątpienia świetna, klimatyczna produkcja, która do dziś jest szalenie popularna. Wielu graczy zarzucało grze zmianę klimatu względem Wiedźmina 2, jednak ciężko tutaj stwierdzić, czy faktycznie jest to wadą gry. Każdy ma w końcu swój gust.

Moder o pseudonimie Ridman zdecydował się na przywrócenie atmosfery z Zabójców Królów do Dzikiego Gonu. Poniżej możecie zobaczyć efekty jego pracy.

Faktycznie czuć tutaj ducha przygody z 2011 roku. Modyfikacja wpływa głównie na kolorystykę i oświetlenie gry, ale nie tylko. Dodatkowo zmian doczekał się interfejs, a także menu główne. Ponadto twórca podmienił muzykę na bardziej sprzyjającą klimatowi.

Mod wzbogaca też świat Wiedźmina 3 o dwa nowe efekty pogodowe nazwane Flotsam i Peaceful Place.

Różnice są widoczne już na pierwszy rzut oka i zdecydowanie jest to pozycja obowiązkowa dla fanów drugiego Wiedźmina. Doświadczenie historii Dzikiego Gonu w nieco bardziej jaskrawej oprawie może być całkiem ciekawym i świeżym przeżyciem.

Witcher 2 Overhaul możecie pobrać w tym miejscu. Najprościej będzie ją zainstalować przez autorski program Nexus Mods – Vortex, ale możliwe jest też zaimplementowanie jej manualnie.









Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.