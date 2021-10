Tak wygląda Yennefer w stroju z Wiedźmina 3, gdy zgaśnie światło. Zobaczcie zmysłowy cosplay

Stęskniliście się za cosplay’em? Dziś natrafiłem na kolejną dawkę świetnych fotografii przedstawiających bohaterkę z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Yennefer jako jedna z ulubienic fanów tej polskiej produkcji, aczkolwiek w nieco roznegliżowanym wydaniu.

W bohaterkę wcieliła się rosyjska modelka skrywająca się w social mediach pod pseudonimem narga_lifestream, a za same zdjęcia odpowiedzialna jest jest fotografka Kira, również pochodząca z Rosji. Zobaczcie, co takiego wyszło z tej naprawdę świetnej współpracy.

Widać na pierwszy rzut oka, że motywem przewodnim powyższych prac jest spójność ze światem gry. Od razu można zauważyć, że cosplayerka wczuwa się w postać i oddaje jej charakter. Podoba mi się szczególnie pomysł na wykorzystanie faktu, że Yen jest czarodziejką. Widać to m.in. na kilku zdjęciach, gdzie używana jest magia.

Jeśli jednak miałbym się do czegoś przyczepić, to do faktu, że fotografie są dość ciemne, do czego zresztą nawiązuję w tytule tego tekstu. Rozumiem jednak zamysł, bo ewidentnie pora dnia to noc lub późny wieczór. Mimo to, na części bez wątpienia pomogłaby podciągnięta ekspozycja. Bez takiego liftingu całość prezentuje się i tak bardzo dobrze, więc

Więcej dobrego cosplay’u z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon i nie tylko, znajdziecie w tym miejscu. Znajdziecie tam sporo artykułów uzbieranych na przestrzeni lat, dlatego któraś z sesji mogła Wam umknąć. Na pewno znajdziecie tam coś, co również przypadnie i do Waszego gustu.