Wiedźmin 3 czy sesja zdjęciowa? Zobaczcie niesamowity cosplay Cerys

Wiedźmin 3: Dziki Gon posiada masę świetnie napisanych postaci, które znajdują swoich fanów. Jedną z takich bohaterek jest Cerys związana z misjami na Skellige. Zobaczcie fenomenalny cosplay w wykonaniu modelki.

W sesji zdjęciowej wzięła udział cosplayerka, którą w sieci odnajdziecie pod nickiem nix_cosplays. Za zdjęcia odpowiedzialna jest fotografka skrywająca się za pseudonimem aerlis_photos. Jak możecie zaobserwować poniżej, duet świetnie sobie poradził i wykazał, że ich talent to niezwykle wysoki poziom.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na pierwszą fotografię, która została zestawiona z kadrem z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Widać tam idealnie, jak dobrze odwzorowano wizerunek Cerys. Podziw budzi u mnie również reszta kostiumu, który wygląda bardzo wiarygodnie. Nawet twierdzę, że wykonano przy nim kawał kapitalnej roboty.

Spodobała mi się także sceneria z powyższych fotografii. Wygląda jak różnorodny teren wspomnianego wcześniej Skellige, czyli rodzinnych terenów Cerys. Miłym akcentem jest korona, która świadczy o tym, że została już wybrana na królową.

A Wam jak się podoba dzisiejszy cosplay? Również przypadł Wam do gustu? Zachęcam do dyskusji w komentarzach.

