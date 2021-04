Wiedźmin 3. Ciri spotyka zbyt gościnną gospodyni, odważny cosplay [ZDJĘCIA]

Niewątpliwie Wiedźmin 3 to skarbnica inspiracji dla osób zajmujących się cosplay’em. Jeden z najnowszych rzuca Ciri w objęcia pewnej czarnowłosej piękności.

Ciri i dziewczyny? Oczywiście orientacja seksualna Dziecka Niespodzianki z uniwersum Andrzeja Sapkowskiego to przedmiot niekończących się dyskusji. Pozostawmy ją na razie i przyjrzyjmy się, jak dwie cosplay’erki podeszły do tematu… opatrywania ran Ciri po trudach walki.

Wiedźmin 3 – cosplay z Ciri i gościnną gospodynią

Poniżej zobaczycie kilka wybranych zdjęć z naprawdę świetnie wykonanego cosplay’u. Wybranych, ponieważ z zasady nie pokazujemy golizny.

Kto w rolach głównych? Jako Ciri wystąpiła Lyumos, a jako gospodyni zobaczycie miwa. Wszystkie zdjęcia wykonała natomiast artystka skrywająca się za pseudonimem KIRA.

Cosplay nazwano „Wiedźmin 3: Dziki Gon. Rozmaryn i tymianek” i okraszono dopiskiem:

„O, dokąd się wybierasz?” „Na targi w Scarborough”,

Pikantna szałwia, rozmaryn i tymianek;

„Zapamiętaj mnie dla dziewczyny, która tam mieszka,

Była moją prawdziwą miłością. »

Cosplay opowiada historię Ciri, która po ciężkiej walce zatrzymuje się w pewnym domostwie, by opatrzyć rany. Gospodyni przyjmuje zapłatę i przystępuje do przemywania krwawiącego ciała. Czuć w powietrzu erotyczny klimat i w rezultacie kończy się to tak…

Trzeba przyznać, że dziewczyny doskonale odegrały swoją rolę i nie wyglądają jak plastikowe lalki, co czasem potrafi kłuć w oczy przy odpicowanych cosplay’ach. Jest naturalnie, zmysłowo, bez wulgarnej przesady w treści.

Z pewnością Andrzej Sapkowski nakreślił postać Ciri jako nie jest do końca heteroseksualną, a jej związek z Mistle może świadczyć, że dziewczyna jest biseksualna. Oczywiście fani Wiedźmina podchodzą do tematu w różny sposób. Jedni twierdzą, że młoda i naiwna Ciri po prostu wpadła w sidła Mistle, która swoją dominującą postawą wpłynęła na uczucia Dziecka Niespodzianki. Drudzy powiadają, że Ciri po prostu lubi dziewczyny i tyle.

Kto chce zobaczyć wszystkie zdjęcia z zaprezentowanego cosplay’u, może zajrzeć na stronę artystki, która wykonała fotki.

Chętni na więcej? Na koniec wspomnę, że niedawno robiliśmy ciekawe podsumowanie „Dziewczyny z Wiedźmina 3. Wybieramy TOP 10 najlepszych cosplayów„, które znajdziecie pod tym adresem.

