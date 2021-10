W FIFA 22 zbanowano 30 000 graczy. Wszystko przez popularnego buga

Ban hammer dosięgnął nawet 30 tys. graczy FIFA 22. EA udało się znaleźć tych, którzy korzystali z popularnego buga gwarantującego wygraną.

W grach multiplayer nie tylko cheaty i utrudnianie gry jest potępiane. Wykorzystywanie tzw. exploitów również nie należy do lubianych przez społeczność czynności.

7 dni bez finałów w FIFA 22

Electronic Arts poinformowało o tym, że udało się ustalić, którzy gracze korzystali z szalenie w ostatnim czasie popularnego buga gwarantującego wygraną w trybie Ultimate Teams. W związku z tym ban dosięgnął 30 000 graczy. Nie dostali oni jednak dożywotniego zakazu zbliżania się do FIFA 22, a tylko 7-dniowy, do 27 października 2021 roku.

Kara jest tym bardziej dotkliwa, że gracze ci nie będą mogli wziąć udział w finałach mistrzostwa Ultimate Teams. Za co EA tak ich pokarało? Dostali bana dlatego, że wykorzystali bardzo nieelegancki sposób na wygraną.

Zidentyfikowaliśmy ponad 30 tysięcy aktywnych kont, które konsekwentnie wykorzystywały ten problem i zawiesiliśmy ich dostęp do gry FIFA 22 online na 7 dni, uniemożliwiając im tym samym udział w tegorocznych finałach FUT Champions. FIFA Direct Communication na Twitterze

Specjalny „myk” umożliwiał osiąganie kolejnych zwycięstw i pięcie się w rankingu bez potrzeby wygrania ani jednej gry. Wystarczyło tylko dołączyć do meczu, a później wyjść z gry prosto do menu konsoli. Ponownie odpalanie nie wiązało się z wiadomością o przegranej, gdyż gra liczyła to jako wygraną.

Co ciekawe, EA poinformowało wyłącznie o nałożeniu bana, a nie o zabraniu wygranych nagród i wszelkich innych rzeczy, jakie wiązały się z awansowaniem w lidze. Wiele więc wskazuje na to, że deweloperzy w istocie pozwolą graczom zachować to, co zdobyli w nieelegancki sposób.