Sprawdźcie ten obrzydliwy horror na Unreal Engine 5 za darmo. Otwarty świat i dziwne monstra

Na Steam pojawiła się wersja demonstracyjna obrzydliwej pozycji o tytule Vorax. Myślicie, że to grafika jest po prostu okropna, ale nie o to tu wcale chodzi – gra czerpie garściami z najokropniejszych i „oślizgłych” horrorów, dorzuca do tego domieszkę The Last of Us, Scorn, a także produkcji pokroju 7 Days to Die, bo czemu nie? Wszak to open world survival horror, czyli tytuł mocno czerpiący z pomysłów survivali.

VORAX to survival horror z otwartym światem, którego akcja rozgrywa się na wyspie we wschodniej części Morza Śródziemnego, gdzie znajduje się wojskowe laboratorium biologiczne. Walcz z przerażającymi mutacjami i krwiożerczymi potworami, aby odkryć straszliwą tajemnicę śmiercionośnego wirusa V. Gra działa na silniku Unreal Engine 5. – zachęcają twórcy

Założenia fabularne nie są niczym nowym, ani szczególnie wybitnym. Ot, w placówce badawczej wydarzył się swego rodzaju „problem”, rozwiązał się sam z niekorzyścią dla nas, a my zostajemy bez pomocy i musimy przetrwać. Słowo „przetrwać” jest tu kluczowe, bo – jak wspomniałem – poważnym akcentem odznacza się mechanika rodem z gier survival, czyli budowanie obiektów pomocnych do przeżycia, poszukiwanie pożywienia i wyposażenia.

Vorax nawet na zwiastunach nie wygląda jakoś szałowo, choć działa podobno na Unreal Engine 5. Niemniej projekty potworów i niektórych lokacji wydają się zdecydowanie atrakcyjne. O ile nie macie trypofobii, a obrzydliwość to spora atrakcja i wielki plus. Nie jest źle.

Grę w każdym razie sprawdzić można za darmo, tuż przed premiera. Tytuł ma zadebiutować w formie wczesnego dostępu, ale nie znamy dokładnej daty. Demo znajdziecie na platformie Steam.