Światła neonów i latające samochody. Oto cyberpunkowy VIGILANCE 2099

Do sieci trafił 7-minutowy gameplay z cyberpunkowego VIGILANCE 2099. Gra jest tworzona na silniku Unreal Engine 5 i wygląda naprawdę zjawiskowo.

Ostatnio cyberpunk stał się bardzo popularny w grach nie tylko za sprawą pewnej polskiej produkcji (chociaż na pewno też). Twórcy pracujący nad VIGILANCE 2099 zaprezentowali kilkuminutowy zwiastun rozgrywki i… ten wygląda świetnie! Przede wszystkim w oczy rzucają się jaskrawe i kolorowe neony. Również spadający z nieba deszcz oraz kałuże na ziemi tworzą urokliwy nastrój. Na chwilę obecną gra ma wyjść wyłącznie na PC. Nie znamy daty premiery ani ewentualnego wcześniejszego dostępu.

Materiał wideo prezentuje się dobrze. Wiadomo, że płynność rozgrywki jest jak na razie wątpliwa, jednak pozostałe elementy grafiki to nagradzają. Ciągle padający deszcz, neony czy brud tworzą spójny wizerunek upadłego miasta.

Od strony faktycznej rozgrywki (jak np. strzelanie) tytuł na razie oferuje ubogie podstawy. Spokojnie, te sekwencje są dopiero we wczesnych fazach testów. Oglądając ten filmik, moją pierwszą myślą był Blade Runner 2049. Wydaje mi się, że twórcy gry inspirowali się trochę filmem, co w żadnym wypadku nie jest ujmą.

VIGILANCE 2099 o co chodzi?

Czym dokładnie jest omawiana produkcja? VIGILANCE 2099 to gra akcji z elementami RPG i strzelanki z widokiem TPP, oraz FPS. Produkcja ma mieć otwarty świat, w którym gracz jako łowca nagród będzie wykonywał różne kontrakty. Ważnym elementem rozgrywki jest dystopijne miasto Prey City, gdzie oprócz zwiedzania metropolii piesze, do dyspozycji są również latające samochody. Nie zabraknie oczywiście różnorodnej broni, wyposażenia, czy cybernetycznych wszczepów, które gracz będzie mógł ulepszać oraz modyfikować. Co ciekawe, istnieje możliwość wykonywanie misji bez zabijania swoich celów, co zresztą ma mieć też swoje korzyści.