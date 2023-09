Hitowa gra wycofywana ze sprzedaży. To może być dopiero początek końca

Unity to jeden z najpopularniejszych silników do gier na świecie. Niedawno jego twórcy zdecydowali się „wydoić” z twórców gier jeszcze więcej pieniędzy. Oczywiście przekładałoby to się negatywnie nie tylko dla deweloperów. Ucierpieliby gracze, wydawcy, platformy dystrybucji – praktycznie każdy. Więcej o całej sytuacji pisałem w tym artykule. Teraz skupmy się jednak na jednej z pierwszych decyzji, które mogą stanowić bardzo niebezpieczny precedens.

Cult of the Lamb wylatuje ze sprzedaży przez Unity

Studio Massive Monster w ubiegłym roku wydało popularne i hitowe Cult of the Lamb. Urocza produkcja o satanistycznej owieczce i jej kulcie podbiła serca graczy na różnych platformach. Tytuł jest wciąż wspierany, otrzymał dodatek, ale niebawem może zniknąć ze sprzedaży. Dokładnie tak – gry nie będziemy mogli już nigdzie legalnie kupić. Wszystko przez to, że Unity zamierza wprowadzić „podatek” od każdej, pierwszej instalacji produktu opartego na tym silniku.

Unity wprowadza opłatę za uruchomienie opartą na instalacjach gier. Nasz zespół specjalizuje się w grach Unity. Mamy w przygotowaniu przyszłe projekty, które początkowo miały być rozwijane na silniku. Ta zmiana spowodowałaby znaczne opóźnienia, ponieważ nasz zespół musiałby nabyć zupełnie nowy zestaw umiejętności. – twierdzi Massive Monster (za PCGamesN)

Na Twitterze Cult of the Lamb pojawiła się dość smutna informacja. Jeżeli twórcy silnika nie odwołają swojej decyzji, CotL przestanie być dostępne w sprzedaży od 1 stycznia 2024 roku. Twórcy zachęcają do kupowania jej teraz, bo nie wiadomo, jak potoczy się cała ta sytuacji w przyszłości. Oczywiście to tylko pierwszy taki przykład, za którym najpewniej pójdą dziesiątki, jeżeli nie setki, innych twórców gier indie i nie tylko.