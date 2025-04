Tygodniowa oferta Steam. Kolejne świetne okazje na PC

Na platformie cyfrowej dystrybucji Steam trwa nowa tygodniowa (i zarazem śródtygodniowa) wyprzedaż. W bieżącym tygodniu po raz kolejny przeceniono naprawdę pokaźną liczbę najróżniejszych tytułów. Wśród nich znajdziemy między innymi Detroit: Become Human, MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics, czy też Aliens: Dark Descent. Jak zawsze, poniżej zamieszczamy zestawienie z wybranymi ofertami.

Tygodniowa wyprzedaż na Steam. Tanie gry na PC

Z powyższego zestawienia warto sprawdzić Aliens: Dark Descent. Jest to gra RPG z elementami taktycznymi, którą stworzyło studio Tindalos Interactive. Gracz wciela się w grupę kolonialnych marines, których wysłano na księżyc o nazwie Lethe w celu eliminacji siejących tam postrach ksenomorfów.

Oprócz tego mamy Plague Inc: Evolved, czyli grę strategiczną, w której naszym zadaniem jest zaprojektowanie i rozwinięcie śmiercionośnego wirusa. Celem jest eksterminacja całej ludzkości, aczkolwiek aby to osiągnąć, musimy go rozwinąć zanim zostanie zauważony, a ludzie zajmą się tworzeniem szczepionki.

Jeżeli natomiast nie mieliście jeszcze okazji zagrać w Beyond: Two Souls, koniecznie musicie to zrobić. Jest to bowiem doceniona gra przygodowa, w której poznajemy historię Jodie Holmes. Bohaterka od urodzenia jest związana z tajemniczym bytem Aidenem. Mimo nadnaturalnych zdolności, Jodie funkcjonuje w społeczeństwie jako odmieniec. Z tym pomaga jej zaś Nathan Dawkins, specjalista od zjawisk paranormalnych.

