Tygodniowa wyprzedaż na Steam. Taniej nawet o 90%

W internetowym sklepie Steam trwa tygodniowa wyprzedaż. Tym razem w niższych cenach zgarniemy między innymi Diplomacy is Not an Option.

Rozpoczęliśmy wczoraj kolejny tydzień, więc na pewno wszyscy wiedzą doskonale, co to oznacza. Chodzi tutaj oczywiście o tygodniową wyprzedaż na platformie Steam. Znów możemy załapać się na całkiem niezłe okazje i poszerzyć swoją bibliotekę o ciekawe produkcje poprzez zakupienie ich w niższej cenie. W zestawieniu znajdziemy między innymi słynne Kenshi, czy także Diplomacy is Not an Option. Poniżej lista!

Tygodniowa wyprzedaż na Steam. Tanie gry na PC

Z powyższej listy warto sprawdzić chociażby Darkwood, czyli survivalowy horror z perspektywą lotu ptaka. Jest to debiutancki projekt polskiego studia Acid Wizard. Rozgrywka polega tutaj z jednej strony na eksploracji lasu oraz zbieraniu surowców za dnia, a nocą na obronie swojego schronienia oraz siebie samego przed zagrożeniami. Świat jest generowany proceduralnie i ma otwartą strukturę. Trzeba tutaj jednak zaznaczyć, że w przypadku śmierci głównego bohatera główne postępy są zwyczajnie kasowane. W kolejnej rozgrywce mogą pojawić się jedynie efekty niektórych naszych wyczynów z przeszłości.

