Twórcy Just Cause pracowali nad ambitną grą. Co wiadomo o anulowanym tytule?

Odpowiedzialne za serię Just Cause studio Avalanche pracowało nad bardzo ambitnym tytułem. Były deweloper opowiedział o ciekawym projekcie.

Świat gamingu zna wiele przypadków, gdzie naprawdę świetnie zapowiadające się projekty nigdy nie ujrzały światła dziennego, choć zapowiadały się niesamowicie dobrze.

Wygląda na to, że znane dzięki między innymi serii Just Cause studio Avalanche również utraciło wiele ciekawych projektów. Dawny pracownik zespołu opowiedział o skasowanej grze. Najprawdopodobniej powstawała ona w latach 2007 do 2008.

To nie było zabawne. Wydaje mi się, że musieli zwolnić połowę studia w ciągu nocy z powodu problemów finansowych. Wydawca anulował wszystkie ich gry poza jedną, a to był duży wydawca. Pracowaliśmy nad świetną grą z otwartym światem, która rozgrywała się w alternatywnej rzeczywistości w latach 50-tych. To było niesamowite! Mieliśmy przeogromną wersję Londynu, która wyglądała spektakularnie. Nie było w nim wieżowców, ale mieliśmy jakby odwrócone wysokości, więc miasto rosło w dół, aż do ziemi. Mogłeś poruszać się tyrolkami, statkami powietrznymi, samolotami i skakać do takich wielkich dziur w środku miasta. To było niesamowite w kontekście wizualnym i budowania świata, a także dawało sporo fajnych pomysłów na rozgrywkę. – opowiedział Miakel Saker w wywiadzie

Gra zapowiadała się wyśmienicie i mogła być czymś naprawdę interesującym. Szkoda, że została skasowana bo kto wie, może repertuar Avalanche prezentowałby się dziś zupełnie inaczej.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.