Twórcy Control szykują nową grę. Epic Games sfinansowało projekt

Remedy Entertainment pracują nad nowym projektem. Epic Games całkowicie sfinansowało nadchodzącą grę twórców świetnego Control.

Gry Remedy Entertainment są ciekawym przypadkiem produkcji, które można zarówno kochać jak i nienawidzić. Często ich mechanika nie imponuje pod względem jakości wykonania, ale zazwyczaj nadrabiają techniczne niedoróbki swoją fabułą.

Nowa marka studia – Control – jest swoistym eksperymentem, który można uznać za udany. Produkcja ta może pochwalić się mianem najlepiej sprzedającej się gry Remedy, co potwierdzają dwa miliony sprzedanych kopii w ciągu roku od premiery.

Aktualnie Remedy pracują nad nowym projektem, który ma być osadzony w uniwersum znanym z innych gier dewelopera. Co ciekawe, projekt jest całkowicie finansowany przez Epic Games, jednak prawa do nowego tworu wciąż należą do Remedy.

Nie oznacza to jednak, że nowa, niezapowiedziana gra twórców Alana Wake’a będzie tytułem ekskluzywnym na Epic Games Store. Ma ona trafić również na konsole i dodatkowo Epic określa swoje zaangażowanie w projekt jako istotną inwestycję marketingową.

O grze niestety nie wiadomo nic więcej. Inwestycja Epic może jednak sugerować, że będzie to naprawdę wysokobudżetowa produkcja. Remedy potrafi robić dobre gry, a jeśli dodatkowo dostaną odpowiedni zastrzyk gotówki, to kto wie, może przygotują nam kolejny hit.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.