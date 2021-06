Twórcy A Plague Tale studiują zachowanie szczurów, żebyście mieli realistyczną grę

Przedstawiciel Asobo Studio udzielił wywiadu, w którym wyjawił szczegóły dotyczące prac nad serią A Plague Tale. Jeden z nich dotyczy „trzeciego bohatera” gry.

Dużą niespodzianką tegorocznej odsłony E3 była zapowiedź A Plague Tale: Requiem. Kontynuacja hitu od Francuzów ma zadebiutować w 2022, trafiając na pecety, konsole Microsoftu – i do usługi Game Pass. Teraz przychodzi czas na ujawnianie szczegółów dotyczących nowej produkcji – i ogólnie serii. Jeden z ciekawszych dotyczy realizmu w grze, a konkretnie odwzorowania zachowania szczurów.

Z pierwszej odsłony A Plague Tale pamiętam głównie hordy piszczących gryzoni pierzchających przed pochodnią Amicii. W rozmowie z serwisem Gamesradar.com reżyser gry Kevin Choteau wyjawił, że Asobo Studio od początku chciało, by przemiłe zwierzątka dekoncentrowały graczy, a nawet wzbudzały ich przerażenie:

Szczury musiały wyglądać autentyczne. Chodziło o wywołanie wrażenia, że jest to coś, co można spotkać w realnym życiu – swego rodzaju siła, której nie da się zatrzymać. Chcieliśmy, by gracze bali się stanąć tym zwierzętom na drodze, bo to skutkuje natychmiastową śmiercią. Także liczba szczurów od początku stanowiła duże wyzwanie: pragnęliśmy pokazać tak wiele gryzoni na ekranie, jak to było możliwe.