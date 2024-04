TOP 10 gier za darmo na Steam do sprawdzenia. Najlepsze hity, które przetestujesz na PC

Twórcy gier chętnie wyciągają ręce po pieniądze od graczy i to bynajmniej małe kwoty. Naturalnie wszędzie się płaci, na każdej platformie prawie podobnie kształtują się ceny za przyjemność odpalenia czegoś, czego jeszcze nie znamy. Jednak, czy zawsze musimy wyciągnąć portfel, by móc w coś zagrać na PC? Otóż nie! Od czasu do czasu Epic Games rzuci na stół tłustego kotleta, jak choćby cyberpunkowy hit za darmo. Znam jeszcze jedno miejsce, gdzie warto zajrzeć w poszukiwaniu konkretnych tytułów, które można od ręki przetestować.

Na podwórku u Gabe’a Newella jest masa produkcji z wyższej półki o bezpłatnym dostępie w ramach wersji demonstracyjnych. Wiem, to inny rodzaj darmoszki, ale w życiu gracza spełniają ważne role – demo pozwala zrobić benchmark nowego blaszaka, a nawet jest dobrym rozwiązaniem, gdy mamy wątpliwości wobec zakupu pełnej edycji gry. A co warto tam pobrać? Poszperałem w katalogu i przygotowałem dla Was TOP 10 gier za darmo na Steam do sprawdzenia.

Spis treści:

TOP 10 gry za darmo na Steam – sprawdź przed zakupem

1. Hitman 3 Free Starter Pack

Oferta dla miłośników skradanek i gier akcji. Hitman 3 to wyśmienity sandbox, w którym mamy pełną dowolność eliminowania osób wyróżnionych w kontrakcie. Swoboda jest ogromna, bo mapy zaprojektowano z myślą o różnym podejściu do rozgrywki. Sami decydujemy, czy planujemy zabójstwa na wesoło lub poważnie, w stylu na żywca lub ukradkiem, bez podnoszenia alarmu i zdradzania swojej tożsamości. Wersja demonstracyjna jest mocno okrojona, lecz i tak jest sporo do roboty – do odhaczenia kompletny prolog (misje instruktażowe) oraz 3 pojedyncze misje arcade w Dubaju, Miami i Berlinie.

2. Seria Resident Evil

Capcom zdążył przyzwyczaić fanów do tego, iż przed każdą premierą nowej części Resident Evil wypuszcza demo z limitem czasu lub krótki rozdział rozgrywki z opcją bezstresowego testowania (aż do doprowadzenia postaci w rejon finalnego skryptu). Zdaje sobie sprawę, że mówimy o bardzo popularnej serii survival-horror, więc grupa chętnych do pobrania będzie raczej wąska. Jeśli zaliczacie się do wspomnianej mniejszości, to polecam sprawdzić wszystko, czyli RE2 Remake, RE3 Remake, RE 7, RE Village i najnowsze RE 4 Remake. Kolejność nie jest aż tak istotna, zważywszy na niezwiązane ze sobą fragmenty rozgrywki.

3. Detroit: Become Human

Adrenalina od początku do samego końca – dokładnie w takim tempie przebiega demo Detroit: Become Human. W filmowej przygodówce spada na nas obowiązek wykonania szybkiej analizy miejsca zbrodni i podjęcia negocjacji z androidem, który ma zamiar popełnić jeszcze jedno śmiertelne przestępstwo. Graficzna petarda – choć z ery PS4 i słabszych pecetów – i jednocześnie wielki kunszt scenopisarski, bo gra dotyka trudnego tematu, jakim jest wykorzystywanie AI w życiu człowieka. Niejako twórcy zabawili się w proroków i oddali w nasze ręce grę wyprzedzającą obecne czasy. W tej krótkiej demonstracji mamy okazję stanąć w obliczu krytycznej sytuacji i podjąć ważkie decyzje o życiu i śmierci. Mocna rzecz!

4. Little Nightmares 2

Co jeszcze powinniście przetestować z listy TOP 10 gry za darmo na Steam? Gęsty klimat z ciekawą wizją artystyczną to tandem idealny w grach, toteż bezpłatna wersja Little Nightmares 2 powinna od razu wylądować w kolejce do ściągania. Przede wszystkim spodoba się miłośnikom platformówek, tylko tym o wyższej tolerancji na ciarki. Nie straszy jak typowy horror, lecz ma kilka scen zmuszających do szybszego działania i nadto rozsądnego klikania. Trochę eksploracji, prostych zagadek i emocjonujące zakończenie z motywem ucieczki przed bezlitosnym wrogiem.

5. Atomic Heart

W tym przypadku wersja demo może być bardziej niż przydatna. Wynika to z dość specyficznego stylu gry, który niekoniecznie trafi w gusta każdego jednego gracza. Z jednej strony Atomic Heart stara się być zwyczajną strzelanką FPP, zaś z drugiej kładzie duży nacisk na oryginalność w kontekście tonu historii i otoczki dla wydarzeń. Przaśny humor, seksualizacja robotów, odrobina rosyjskiej propagandy z pewnością stanowią tu czynniki kontrowersyjne i dlatego dobrze się stało, że jest szansa sprawdzić grę przed wydaniem pieniędzy.

6. Far Cry 6

Bodajże najbardziej rozbudowana wersja demonstracyjna z TOP 10 gier za darmo na Steam. Ubisoft daje nam do dyspozycji duży otwarty teren do zwiedzenia, aby wystarczająco dobrze poznać charakter rozgrywki i zmiany poczynione względem poprzedniej części. Są tu Hollywoodzkie cutscenki, widowiskowa ucieczka na dzień dobry, kilka misji do wykonania, pakiet broni i system modyfikacji, zwierzęta do pogłaskania i towarzysz-pomagier. Dzięki tylu atrakcjom łatwo wyrobicie sobie zdanie nt. gry. Dodam, że po testach będzie można przenieść postępy w fabule bezpośrednio do kompletnego wydania.

7. Outcast – A New Beginning

Nadal czuć ciepełko od Outcast – A New Beginning, bowiem zaledwie miesiąc temu odbyła się jej premiera. To kontynuacja przygodowej gry akcji, z rozmachem na miarę Horizon Forbidden West – tak w sumie dostrzeżecie między nimi wyraźne pokrewieństwo. Z uwagi na zawartość wersji demo warto zaznaczyć, że jest udostępnione pod 3 osobnymi pozycjami – 20-minutowy etap eksponujący zwiedzanie, o podobnym limicie czasu fragment z testowaniem misji i ostatni dotyczący systemu walki, który przerywa osiągniecie wszystkich celów (przejęcie posterunku).

8. Tekken 8

Za nami wielkie starcie bijatyk na aktualną generację konsol – czy Tekken 8 jest najlepszą z nich? Nawet po wykonaniu porównania ze Street Fighter 6 i Mortal Kombat 1 jesteśmy w takich osądach powściągliwi. Gdyby ten tytuł był Wam obcy albo macie pieniądze tylko na jedną bijatykę, to proponuję zainstalować demko gry. W menu z oczywistych powodów część rzeczy twórcy zablokowali, niemniej da radę kliknąć w tryb fabularny, walkę 1vs1 i nowość w serii, czyli Arcade Quest rozgrywający się w salonie gier. Uprzedzam z góry, że wybór wojowników nie jest zbyt szeroki (Jin, Kazuya, Paul, Nina).

9. Holstin

Długo zwlekałem z dodaniem do biblioteki Holstin i trochę żałuję, że nie dałem jej szansy od razu, jak tylko pojawiło się demo. Szykuje się niemal polskie Resident Evil, o czym przeczytacie w naszej w zapowiedzi. Survival-horror jak się patrzy, zarówno pod kątem klimatu jak i elementów rozgrywki. Sami możecie to sprawdzić na Steam, gdzie natenczas figuruje dostęp do 2 etapów skupiających się na systemie eksploracji i walce. Jest też coś dla hardcorowych graczy, a mianowicie niekończący się tryb roguelike. Wyzwanie nie tyle na czas co testujące umiejętność przetrwania w obliczu kurczącej się mapy, ograniczonych zasobów i nacierających wrogów.

10. Sand Land

TOP 10 gry za darmo na Steam do sprawdzenia postanowiłem zamknąć na produkcji, która w tym miesiącu powalczy o miano najważniejszej premiery kwietnia. Z tym RPG-iem warto zapoznać się już teraz, szczególnie jeśli bliska Waszemu sercu jest twórczość Akiry Toriyamy (tego pana od Dragon Balla). Demko rzuca nas w objęcia pustynnego krajobrazu, a tam pod postacią diabełka przemierzamy mapę na pieszo i pojazdami, nierzadko walcząc z lokalną fauną i zmechanizowanymi przeciwnikami. Gra niemal natychmiast budzi skojarzenia z Legend of Zelda, do czego przyczynia się baśniowa stylistyka, humor i system craftingu.