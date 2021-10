Tiny Tina’s Wonderlands na nowym zwiastunie prezentuje klasy postaci. Oj, nie jest kolorowo

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Nawiązując do tytułu artykułu, od razu zaznaczę, że Tiny Tina’s Wonderlands graficznie jest bardzo kolorowe. Problem leży po nieco innej stronie, mianowicie po stronie dwóch pierwszych zaprezentowanych bohaterów.

Zanim jednak przejdę do szczegółów ewentualnego problemu nadchodzącej produkcji, zapoznajcie się sami z najnowszym trailerem. Zobaczycie na nim dwie pierwsze klasy postaci.

Tiny Tina’s Wonderlands to spin-off serii Borderlands, czyli klasyki looter-shooterów. Każda z części posiadała wyróżniających się pod kątem designów grywalnych wojowników. Natomiast Stabbomancer i Brr-Zerker wyglądają jak… właśnie nijak wyglądają. Jak typowe designy, które można by wyciągnąć z dowolnej gry fantasy.

Na szczęście ich umiejętności prezentują się już o wiele lepiej niż same wyglądy klas. Śmiało można powiedzieć, że skill Stabbomancera to wariacja niewidzialności Zer0 z „dwójki”. Topór Brr-Zerkera przypomina ultimate’a Kriega, choć tutaj jest połączony z lodowym efektem. Zresztą Stabbomancer też zamraża, co może sugerować, że pozostałe postacie również będą posiadać podobne zdolności.

A Wy co sądzicie o pierwszych dwóch postaciach? Też jesteście do nich sceptycznie nastawieni?