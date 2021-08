Współtwórcy The Elder Scrolls pokazują swoje nowe RPG. Zwiastun The Wayward Realms

Studio OnceLost Games pokazało zwiastun The Wayward Realms. Produkcja RPG jest tworzona przez współtwórców starszych odsłon The Elder Scrolls.

W 2019 roku informowaliśmy Was o powstaniu studia OneLost Games. Zespół składający się ze współtwórców takich gier jak The Elder Scrolls Arena i Daggerfall, Spyro the Dragon i Lord of the Rings: Online. Studio od dłuższego czasu pracowało nad grą RPG The Wayward Realms i podzieliło się właśnie zwiastunem.

To bardzo ambitny projekt. Deweloperzy twierdzą, że świat gry składa się z ponad setki wysp o „realistycznej skali”. Cały świat ma być jednym z największych, jakie znamy z gier wideo. Istotną rolę w produkcji odgrywają frakcje, które walczą o władzę nad archipelagiem.

Ambitnie brzmi też opis rozgrywki. Według twórców, tytuł ten to pełnoprawna gra RPG. Mamy mieć w niej możliwość dowolnej personalizacji własnej klasy postaci i jej umiejętności. Ważnym elementem całości będzie również fabuła.

Niestety, w dalszym ciągu nie znamy daty premiery. Co ciekawe, na stronie Steam gry udostępniono już wymagania sprzętowe, więc możemy przypuścić, że ujawnienie konkretnych informacji o debiucie nie jest specjalnie odległe. Na razie musi wystarczyć nam zwiastun i parę zrzutów ekranów, które również znajdziecie na stronie gry.