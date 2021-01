The Wanting Mare. Premiera nietuzinkowego filmu już niebawem

Już w lutym ukaże się film The Wanting Mare, który utrzymany został w nietypowej konwencji.

The Wanting Mare ma łączyć w sobie elementy charakterystyczne dla gatunku fantasy oraz science-fiction. Historia przedstawia losy dziewczyny żyjącej na planecie Anmaare. Wizje, których doświadcza, malują przed nią rzeczywistość gdzie świat wypełniony jest magią. Co ciekawe produkcja przedstawi aż 35 lat z życia postaci. Film ukaże się 5 lutego w Ameryce, w niektórych kinach oraz na platformach streamingowych.

Pierwsze opublikowane recenzje, pozytywnie oceniają grę aktorską. Jordan Monaghan, Josh Clark czy Yasamin Keshtkar wypadają bardzo przekonująco. Produkcję warto obejrzeć (o ile tylko jest taka możliwość) w kinie. W ten sposób zanurzycie się w zapierających dech w piersiach scenografiach.

Reżyserem widowiska jest Nicholas Ashe Bateman, znany z prac nad takimi pozycjami jak: The History of Monsters , Wendy czy Topside. Jeśli szukacie filmów, które cechuje psychologiczna głębia to warto dać szansę omawianej produkcji.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.