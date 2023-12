Z Silent Hill 2 do The Walking Dead? Bloober Team zapowiada współpracę

Na blogu Bloober Team pojawił się nowy wpis informujący o nawiązaniu umowy licencyjnej. Może chodzić o nową grę The Walking Dead.

Z jednej strony mamy potężną markę The Walking Dead, która nie oferuje praktycznie żadnych godnych tego uniwersum pozycji. No, wyjątkiem może być seria przygodówek od Telltale, które po dziś dzień stanowią niemal wzór opowiadania historii. Po drugiej stronie mamy Bloober Team, czyli krakowskie doświadczone w horrorach studio. Co wyjdzie z ich połączenia?

The Walking Dead od Bloober Team może stać się faktem

Być może trochę to nadinterpretuję, bo nie ma nigdzie gwarancji, że Bloober Team faktycznie zrobi grę w zombie uniwersum. Inną sprawą jest to, że właśnie podpisano umowę ze Skybound, właścicielami marek takich jak właśnie TWD. Platforma wydawnicza założona została m.in. przez Roberta Kirkmana, autora komiksów ze świata żywych trupów.

Ten projekt jest kolejnym krokiem w strategii 2nd party, w ramach której współpracujemy z zewnętrznymi partnerami, dostarczając nasze horrorowe know-how. Nie są to tytuły, które mają dać nam wyłącznie zysk finansowy, lecz są kolejnymi krokami w osiągnięciu naszej strategii do końca 2027 roku. Z naszymi Przyjaciółmi ze Skybound znamy się od dłuższego czasu i jestem pewien, że to będzie udana współpraca. – komentuje Piotr Babieno, prezes Bloober Team

Ze słów Babieno wynika, że rozmowy odbywały się od dłuższego czasu. Zgaduję, że Bloober mógł przygotowywać vertical slice (taką pokazówkę) gry na ich licencji, która spodobała się na tyle, że postanowiono urzeczywistnić te plany. Przyznam, że nie pogardziłbym pełnoprawnym horrorem z elementami survivalu w świecie The Walking Dead, o ile nie będzie katastrofą w stylu ostatniej gry…

No i gdzie ten Silent Hill 2 Remake, co, Bloober?!