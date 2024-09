Znacie The Office? Na pewno, w końcu to szalenie popularny serial. A tak się składa, że już niedługo kultowa produkcja otrzyma własną grę wideo. Do świata popularnego “Biura” wejdziemy już niedługo, choć potrzebny będzie odpowiedni sprzęt. I nie chodzi tu o PS5 czy Xbox Series X, bo gra wyjdzie tylko na VR Meta Horizon.

Gra The Office World – premiera już niedługo

The Office to jeden z najpopularniejszych seriali w historii telewizji. Od lat produkcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem również na serwisach streamingowych. Gro kultowych postaci, scen i żartów, które pamiętamy doskonale składają się na obraz, który na zawsze wpisał się w kanon telewizyjny. Co ciekawe, niedługo marka pojawi się w świecie gier wideo w nowym wydaniu.

Już 10 października pojawi się gra VR The Office World. Tytuł będzie dostępny na Meta Horizon i pozwoli nam rozpocząć pracę w kultowym biurze. Podczas rozgrywki będziemy mogli brać udział w wielu minigrach inspirowanych scenami z serialu, a także zarabiać specjalną walutę. Przy jej pomocy będziemy mogli kupować akcesoria do naszego biurka w pobliskim automacie z gadżetami.

Chociaż baza fanów serialu jest ogromna, to wydanie gry tylko na VR skutecznie ograniczy im dostęp do produkcji. Nie jest to jednak jedyna gra oparta na tej marce. Znaleźć można też choćby pozycję mobilną.

